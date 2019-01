El gobierno impulsa el corredor mediterráneo y olvida el tren litoral

Los primeros presupuestos del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno suponen una inversión de 373,2 millones de euros para Málaga, un 153% más que en el año anterior, y su proyecto estrella es el eje ferroviario entre Bobadilla y Algeciras, que cuenta con una inversión estimada total de 223,5 millones de euros, de los cuales 158,9 corresponden al tramo en la provincia de Málaga y y 64,5 en la gaditana. Se apunta que el desembolso total necesario para esta infraestructura son unos 469 millones, por lo que se presupuesta para este año casi la mitad del importe.

Se apuntala el corredor mediterráneo y se olvida el tren litoral, el que uniría Fuengirola y Marbella y que es un viejo anhelo tanto de los ciudadanos como del sector turístico. Con el epígrafe Corredor Costa del Sol apenas aparece una partida de 140.000 euros para los estudios, por lo que habrá que seguir esperando.

La línea de alta velocidad entre Bobadilla y Granada cuenta con siete millones de euros y hay 24 millones para el cercanías. En materia ferroviaria se prometen 11 millones de euros para la conexión en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, el famoso bypass que permitiría acortar el viaje en AVE entre Málaga y Sevilla y que ha sido especialmente demandado por colectivos empresariales y sociales de ambas provincias.

Las obras del acceso norte al aeropuerto cobran brío, pero no se vislumbra ningún movimiento para el recrecimiento de la presa de La Concepción, otra de las peticiones tradicionales de esta provincia. Luces y sombras de unos presupuestos que, en cualquier caso, no hay que olvidar que, por ahora, son meramente virtuales porque no han sido aprobados y aún reciben la negativa de varios de los socios del PSOE, entre ellos el propio Podemos.

Mientras Sánchez y su equipo negocian, con o sin éxito, sus presupuestos, estas cuentas estipulan que en 2019 se deberían invertir 4,7 millones de euros en el acceso norte al aeropuerto de Málaga desde la nueva ronda de circunvalación oeste de Málaga, un proyecto que lleva varios años coleando y cuyas obras ya fueron adjudicadas hace nueve meses. Se confía en que en las próximas semanas haya contactos con los propietarios de los suelos para las expropiaciones. Entre las principales inversiones del Ministerio de Fomento también aparecen 1,1 millones de euros para el proyecto de remodelación del enlace de la AP7 a la altura de Benalmádena o 13,3 millones para la adecuación de túneles. Mejoras en los accesos a Marbella o el enlace de Fuengirola se llevan 100.000 euros cada uno.

En materia de medio ambiente hay varias partidas singulares, siendo la más representativa los 4 millones de euros previstos por Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para la remodelación y puesta en servicio de una desaladora en Marbella y 3,5 millones de euros para posibles expropiaciones. Dentro del presupuesto de Acuamed habrá 389.000 y 739.000 euros para la reutilización de aguas de la Edar de Cerro del Águila y de La Víbora, respectivamente. Por otra parte, se contemplan 3,3 millones de euros para el control de la regresión de la costa de Málaga, 1,2 millones para la protección y recuperación de sistemas litorales y solo 100.000 euros para la regeneración de la playa de los Baños del Carmen.

Se han presupuestado dos millones de euros para la construcción de un centro oceanográfico en Málaga para la investigación oceanográfica y pesquera que también va ya con retraso y del que, por ahora, solo hay una infografía. En el aeropuerto de Málaga, dentro de su política continua de inversiones, hay varias cantidades importantes como 4,4 millones de euros para la remodelación del edificio terminal, 3,3 millones para actuaciones relacionadas con la seguridad operativa o 3 millones para urbanización, viales y aparcamientos.

Para el puerto de Málaga, en total, hay 5,1 millones de euros destinándose la mayoría a un apartado de obras genéricas así como 1,1 millones de euros para actuaciones en el dique de levante para el tráfico de cruceros. Del soterramiento de las vías del tren se desconoce proyecto alguno y solo aparece un importe de 200.000 euros bajo el epígrafe Otras actuaciones en materia de accesibilidad ferroviaria.

En los presupuestos hay medio millón de euros para el centro penitenciario sur y otro medio millón de euros para la biblioteca de San Agustín. En turismo, los más beneficiados serán los Paradores de Nerja y Ronda, que obtendrán, siempre y cuando se cumplan estos presupuestos, 2,4 y 1,4 millones de euros respectivamente para obras de remodelación y mejora.

Al margen de las inversiones como tal, el Gobierno central destaca que con estos Presupuestos se van a revalorizar las pensiones como mínimo un 1,6%, llegando incluso a un 3% en las no contributivas. También subraya que se recupera la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, un subsidio de desempleo para mayores de 52 años, el aumento de cinco a ocho semanas de la baja por paternidad, o ayudas de comedor contra la pobreza infantil o material escolar, entre otras partidas que beneficiarían a miles de personas en Málaga y que tienen su impacto en las cuentas públicas.