Prisión sin fianza para el narco que se fugó del hospital de La Línea

El Juzgado de Guardia de Málaga decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para Samuel Crespo, el presunto narcotraficante que, tras ser arrestado en febrero, consiguió fugarse del hospital de la Línea de la Concepción (Cádiz) ayudado por varios encapuchados, según confirmaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Samuel Castro fue detenido el pasado miércoles en Jimena de la Frontera, junto a otras diez personas, en una operación contra el narcotráfico desarrollada por Policía Nacional y Guardia Civil.

La detención se produjo tras un amplio dispositivo llevado a cabo a los agentes a una vivienda en la que se mantenían ocultos en la zona del Campo de Gibraltar. Sobre Samuel Crespo pesan tres órdenes de búsqueda y detención de diferentes juzgados. Se encontraba huido desde el 6 de febrero, cuando este miembro relacionado con el clan de Los Castañas fue detenido y trasladado al hospital de La Línea de la Concepción, del que consiguió escapar cuando 20 personas encapuchadas irrumpieron en el centro y se lo llevaron por la fuerza. Por estos hechos ya fueron arrestadas con anterioridad cuatro personas, dos de ellas hermanos, que ingresaron en prisión de forma provisional. El pasado mes de mayo fueron puestos en libertad bajo fianza.

En la misma operación fue arrestado D.A.T., que tenía en vigor una orden de detención e ingreso en prisión de un juzgado de la provincia de Cádiz. La operación fue llevada a cabo conjuntamente por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga y por la Udyco de Costa del Sol-Torremolinos del Policía Nacional de Málaga.

Samuel C. protagonizó una escandalosa huida en febrero cuando, en una persecución policial, tuvo un accidente de moto y fue trasladado por la Policía, ya detenido, al hospital de La Línea de la Concepción. Una veintena de encapuchados irrumpieron en el centro y se lo llevaron por la fuerza. Junto a él fue detenido en la madrugada del pasado miércoles en la casa de Jimena de la Frontera D.A.T., sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión. D.A.T. es un miembro de la Ndrangueta calabresa, organización que compra al clan de Los Castaña la droga que introduce en España. D.A.T. era la única persona que había ayudado a fugarse a Samuel C. que aún no había sido detenida.