Profesores de niños con necesidades especiales: "No podemos seguir viviendo esta situación tan precaria e inasumible"

Los PTIS, personal técnico en integración social, se han concentrado este lunes a las puertas de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo al saber que sus demandas todavía no están cubiertas. En esta misma concentración también han estado familias de alumnos con necesidades especiales del IES Mare Nostrum denunciando que en su centro educativo hay 15 niños con necesidades especiales y necesitan más profesionales para que las necesidades básicas de sus hijos estén bien atendidas.

Ya es la segunda jornada de huelga de los PTIS malagueñas. Muchos de estos profesionales en Málaga están subcontratados por una empresa a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), siendo Osventos, una empresa gallega con sede en Lugo, la mayor concesionaria. Llevan años sufriendo incumplimientos de convenio, impagos de nóminas, reducciones de jornada, reubicaciones en centros educativos a decenas de kilómetros del colegio anterior, entre otras situaciones. Con estas concentraciones quieren denunciar una reducción de salario de la que Osventos avisó asegurando que solo pagarían por hora y día trabajado, sin fines de semana, sin festivos y sin vacaciones.

En este sentido, Juana Martínez, PTIS y delegada sindical de CCOO, aseguró que Osventos es una empresa que “no sabe cómo trabajamos” y que no pueden continuar viviendo una situación tan "precaria". En este sentido, Yolanda Gamero, secretaria general del sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, ha catalogado este martes durante la concentración, lo que están viviendo los PTIS como una situación “inasumible”. Asimismo, incide en que esto lleva sucediendo años y que llevan años reivindicando mejoras a la situación de estos trabajadores “que al final recibe órdenes de la directiva de los centros y no de las empresas”.

Entre sus demandas también plantean la subrogación, pero Gamero ha asegurado que la Consejería se niega, a pesar de que hasta hace un tiempo se ganaran muchas demandas de cesiones ilegales, pero ahora están “cerrados porque dicen que no son sus trabajadores y no existe cesión ilegal”. Además, las PTIS también demandan que se les pague las nóminas atrasadas, una equiparación salarial en todo el sector, contratos indefinidos y que se elimine la externalización en los servicios educativos.

Si finalmente no consiguen una respuesta en los próximos días, a partir del 14 de noviembre estarán en huelga indefinida porque “no se pueden permitir estos abusos”. Por lo que, Gamero ha incidido en que “queremos que la Consejería tome nota para que estas barbaridades no vuelvan a suceder y que no sea cómplice”.

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional han asegurado que "esto es un conflicto colectivo entre empresa y trabajadores. La mediación tiene que establecerse en el ámbito laboral". De igual forma, han señalado que la Consejería "vela por el cumplimiento de los pliegos por parte de las empresas, que prevén la solicitud de intervención de la Inspección de Trabajo si fuese necesario".

Familias del IES Mare Nostrum exigen más PTIS para el centro

En esta concentración también han estado presentes familias de estudiantes con necesidades especiales del IES Mare Nostrum que llevan varios días exigiendo más profesionales para el centro educativo. Actualmente, el centro educativo cuenta con dos PTIS, una a 30 horas semanales y otra a 15 horas semanales. También tienen dos aulas específicas y 15 alumnos con necesidades especiales, de los cuales cuatro son grandes dependientes.

En este punto, Mar López, una de las madres del centro educativo, ha asegurado que de las dos aulas específicas solo hay una en funcionamiento porque las PTIS no dan a basto. Además, ha incidido que hay 11 alumnos con necesidades especiales en un aula, cuya capacidad es de seis personas. En este sentido, ha remarcado que lo único que quieren es que “se atiendan las necesidades básicas de los niños”. Por lo que exigen que en el centro haya exactamente tres PTIS, donde haya uno exclusivamente para cada aula específica y el otro esté por el instituto atendiendo a los cuatro estudiantes con necesidades especiales que están integrados en el aula. Por su parte, la Delegación de Desarrollo Educativo sostiene que el centro cuenta con cinco profesores de Pedagogía Terapéutica además del PTIS a 30 horas y el otro a 15 horas.