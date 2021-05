Psicólogos Málaga PsicoAbreu inaugura una clínica en España especializada en salud mental

La empresa malagueña de atención psicológica PsicoAbreu inaugura una clínica única en España especializada en salud mental, con más de 400 metros cuadrados, que la convierte "en el grupo de salud mental por excelencia en Andalucía", según han informado en un comunicado.

Psicólogos Málaga PsicoAbreu se define como "el referente indiscutible en Andalucía en salud mental desde su origen en 1995". Actualmente cuenta con 10 grandes centros sanitarios de psicología propios repartidos estratégicamente por la provincia malagueña y más de 35 profesionales de la salud mental. Su nueva sede principal, denominada ‘Clínica PsicoAbreu’, se encuentra en la antigua mítica Clínica Huéscar, donde ejerció durante 25 años el médico malagueño doctor Antonio Huéscar Ramos.

Esta nueva sede principal, ‘Clínica PsicoAbreu’ se encuentra en la Avenida de Andalucía. Este nuevo centro de psicología cuenta con unas instalaciones de 400 metros cuadrados que abarcan 11 consultas de psicología con unas calidades y confort inmejorables, y el mejor equipo de psicólogos y profesionales de la salud mental de la ciudad de Málaga.

Con este nuevo gran centro de psicología, PsicoAbreu suma un total de 5 centros de atención psicológica en la ciudad de Málaga: Alameda de Colón, Alameda Principal, Teatinos, Málaga Oeste y ahora también, en Avenida de Andalucía.

Sus 10 gabinetes se encuentran situados en las localidades más importantes de la provincia: Málaga, Marbella, Fuengirola, Ronda, Antequera y Vélez Málaga, acercando una terapia psicológica de calidad a todos los malagueños de la provincia a través de las ubicaciones estratégicas de sus centros.

Los expertos psicólogos que integran PsicoAbreu están distribuidos por equipos especializados en los diferentes trastornos psicológicos (Ansiedad, Depresión, TOC, impulsividad, dolor crónico, trauma complejo, etc), áreas (jurídica, mediación, Psicología Infantil y adolescente, Terapia de Pareja, etc.) y orientaciones psicológicas (Cognitivo Conductual, Psicoanálisis, EMDR, Hipnosis clínica, Aceptación y Compromiso, Analítico Funcional, Mindfulness, activación conductual, terapia sistémica, etc.) que trabajan en equipo para ofrecer la mejor eficacia en sus terapias.