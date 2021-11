"El Puerto Seco de Antequera es una oportunidad para seguir creciendo"

La recuperación del tráfico de mercancías es ya una realidad tras el paso de los peores momentos de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 en todo el mundo y el aumento de la demanda con el inicio de la recuperación económica, por lo que también vuelve a poner sobre la mesa las necesidades que tienen y los servicios que pueden ofrecer los puertos en estos momentos y, en especial, el de Málaga, ante este contexto internacional.

En este sentido, el inicio de las obras de construcción del área logística de Antequera junto al complejo ferroviario de Bobadilla, que contará en su interior con un Puerto Seco, supone hacer realidad este proyecto que podría suponer una oportunidad de trabajo conjunto entre estas instalaciones y el puerto malagueño.

Para analizar la relación entre ambos, las opciones de colaboración y la simbiosis que se pueda crear, Málaga Hoy reunió en un desayuno informativo a representantes del puerto de Málaga, Puerto Seco de Antequera, Red Logística de Andalucía y a una de las principales empresas locales como es Faccsa-Prolongo, que ya se mostró interesada ante las posibles ventajas que le podría ofrecer contar con una unión de ambos servicios.

"Las inversiones para impulsar el corredor central se tienen que hacer, está construido e infrautilizado”

Un encuentro en el que el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, puso de manifiesto los buenos datos que está dejando la recuperación económica internacional, al tiempo que recordó las malas cifras que provocó la pandemia el pasado año en cuanto a tráfico de mercancías y personas. Un año en el que solo aguantaron en cifras habituales los tráficos de graneles en los muelles malagueños. Y es que en el puerto malagueño ya se dejaban sentir los efectos de la pandemia cuando todavía la crisis sanitaria no había llegado a Europa.

“Este año todo vuelve a la normalidad y de forma rápida”, dijo Rubio, que apuntó a que el tráfico de contenedores creció un 30% con respecto al año 2019 y un 244% si se compara con las cifras registradas durante el año 2020.

Unos datos que reflejan el gran ritmo de recuperación existente si se tiene en consideración que en el mes de junio todavía existía una gran incertidumbre a nivel global por la evolución sanitaria y la repercusión que tendría sobre la economía.

Además, los datos del tránsito de pasajeros también comienzan a mejorar y “esperamos que finalice este año con 130 escalas de buques de crucero”, explicó.

Unas cifras que esperan desde el puerto que de cara al próximo año puedan seguir mejorando, ya que “las previsiones son buenas”. Eso sí, todo dependerá de la evolución de los actuales problemas para el transporte de suministro que se están produciendo en diferentes sectores productivos.

"Todos los puertos históricos tienen problemas de espacio por las ciudades que los han rodeado”

En cuanto al proyecto de puerto verde, Rubio señaló que “vamos avanzando poco a poco”, al tiempo que recordó que se están introduciendo vehículos eléctricos e híbridos para el diferente personal que realiza su trabajo en el puerto y realizando plantaciones en aquellas zonas en las que es viable.

Tras ofrecer estos datos se entró de lleno en el debate sobre las características del Puerto Seco de Antequera y las opciones de colaboración que existen entre ambos para ofrecer a los posibles clientes un servicio mucho mayor y global.

En este sentido, el presidente del Puerto Seco de Antequera, Domingo de Torres, explicó que las funciones de un Puerto Seco que está en un área logística intermodal son “resolver el conflicto de aglomeración de los puertos y estar conectado por carretera y ferrocarril con los puertos”.

Y es que, según sostuvo, “todos los puertos históricos tienen problemas de espacio porque las ciudades los han rodeado”, siendo el caso de Málaga uno de ellos, por lo que las instalaciones antequeranas se presentan como una oportunidad de prolongación de los muelles malagueños en el interior de la provincia. “Nuestro Puerto Seco es el de Antequera”, indicó en ese sentido Carlos Rubio, que reconocía la “oportunidad” que supone para Málaga el poder contar con estas instalaciones para aumentar el tráfico y abrir nuevas vías en la logística.

"El puerto seco es un proyecto público-privado de verdad, el apoyo institucional es máximo”

Un Puerto Seco en el que no solo se proyecta el almacenaje, sino que también se busca la instalación de empresas que produzcan. “No solo se trata de almacenar, también se puede producir agroalimentaria y farmacéutica”, indicó De Torres, que apuntó la intención de sus promotores de conseguir la huella cero de carbono y contar con sistemas que permitan a las empresas poder generar su propia energía, lo que esperan que sea un aliciente para atraer a posibles clientes.

En este caso se trata de un proyecto público-privado, ya que cuenta con la participación de la Junta de Andalucía, y en el que también está integrado como socio la empresa IDEC, que cuenta con experiencia en logística y energía en zonas como Inglaterra, Suiza, Francia o China, siendo una empresa de referencia internacional.

Precisamente, el director gerente de la Red Logística de Andalucía, Onofre Sánchez, resaltó esta colaboración entre la administración regional y el sector privado. “Es un proyecto público-privado de verdad, el apoyo institucional es máximo y el éxito está garantizado”, afirmó.

Además, tanto Sánchez como De Torres resaltaron que se habían tomado decisiones encaminadas a evitar la especulación con los terrenos, por lo que no se procederá a la venta de parcelas sin que tengan un fin concreto. “Aquí no se vende suelo, lo que se venden son proyectos”, dijo Sánchez. Un posicionamiento que fue confirmado por De Torres señalado que “nosotros no vendemos solares, hacemos llave en mano o con proyectos, no queremos especulación”. También ambos coincidieron en señalar que no es un polígono industrial.

En cuanto a las necesidades de los puertos en la actualidad, Sánchez apuntaba a que tienen que contar con un mayor espacio para prestar sus servicios, pero se encuentran con la imposibilidad de hacerlo en sus actuales instalaciones. “Los puertos no pueden crecer más, tienen que crecer hacia el interior”, apuntó.

En este sentido, sostuvo que en el caso antequerano “la conexión más natural es con Málaga y Algeciras”, al tiempo que insistió en la necesidad que existe de contar con una “extensión” de estos puertos en el interior.

Precisamente, desde Faccsa-Prolongo, Ramón Soler puso sobre la mesa de debate los problemas que en la actualidad encuentran para poder almacenar los contenedores frigoríficos en los que realizan el transporte de sus productos.

Por ello, se mostró “muy interesado” en la posibilidad de colaboración entre el Puerto Seco de Antequera y el puerto de Málaga al considerar que podría suponer una solución para ese problema que tienen en la actualidad, si se cuentan con los servicios necesarios para su almacenaje y traslado.

También reconocía que sus vías logísticas mejorarían si fuese posible ampliar el trabajo con el puerto malagueño, lo que insistió que podría ser viable si el Puerto Seco de Antequera cuenta con los servicios necesarios y se trabaja de forma conjunta.

"A nosotros nos abriría nuevos mercados de Europa la conexión ferroviaria”

Sobre la simbiosis entre el puerto de Málaga y el Puerto Seco de Antequera, Carlos Rubio sostuvo que representa dos grandes ventajas como son la conexión con las redes transeuropeas de transporte y contar con el nodo logístico que el puerto no puede dar en la actualidad por la falta de espacio. “Nos incorporamos a las autopistas ferroviarias en Antequera y superamos el déficit de la vía del ferrocarril”, indicó.

A ello añadió que “es una oportunidad para seguir creciendo, para abrir nuevos mercados y para hacer operaciones que hoy son prácticamente imposibles”. “Es un proyecto en el que nosotros tenemos que estar sí o sí, para nosotros es un proyecto fundamental”, insistió. Y es que Rubio se mostró partidario de la unión y el trabajo conjunto de todos los puertos de la zona. “Todos los puertos de la zona somos complementarios, a nivel de contenedores somos complementarios de Algeciras y es una oferta conjunta”, señaló.

Precisamente, sobre este aspecto Domingo de Torres recalcó la importancia de poder contar con capacidad para gestionar los grandes buques y los grandes movimientos de mercancías, incidiendo en la visión de conjunto de la zona del Estrecho con el eje Málaga, Algeciras, Antequera como grandes aliados en este aspecto.

Por otra parte, desde el puerto malagueño también se planteó el objetivo de entrar en las vías logísticas con el norte de África. “Málaga entrará más pronto que tarde”, dijo Rubio, mientras se ponía de manifiesto el importante crecimiento que se está registrando en la zona debido al desplazamiento de parte de la producción desde Asia hacia el continente africano para reducir, precisamente, los tiempos de transporte de las mercancías y garantizar el suministro.

Se planteó como un aspecto fundamental poder contar con unas buenas comunicaciones por ferrocarril

En todo ello también se planteó como un aspecto fundamental poder contar con unas buenas comunicaciones por ferrocarril, ya que el tren se ve como un elemento “fundamental” en la logística en la actualidad.

Por ello, tanto Rubio como Sánchez reivindicaron la necesidad de potenciar las inversiones para impulsar las obras del conocido como corredor central con Europa. “Las inversiones en el ramal central se tienen que hacer, está construido e infrautilizado”, dijo Rubio, que también resaltó que el acondicionamiento de la línea que existe ahora para adaptarla a las necesidades del tráfico de mercancías serían “relativamente pequeñas”.

Por su parte, Sánchez, dijo que “hay que garantizar que desde Antequera hacia arriba se haga la inversión”. Por ello, también apostó por “exigir” que este corredor central tenga el mismo tratamiento en inversiones que está teniendo el corredor litoral que transcurre por el litoral valenciano y que confluirá con el corredor central, precisamente, en el Puerto Seco de Antequera. “No pedimos parar el de Levante, lo que pedimos es que vayan en paralelo”, recalcó Onofre Sánchez.

En cuanto a la comunicación por ferrocarril del puerto malagueño, Rubio apuntó que “podría funcionar hasta sin tren, pero es una gran ventaja”. Y es que sostuvo que este servicio se encuentra plenamente operativo. “Si hay demanda de tren, el tren puede entrar”, afirmó, al tiempo que explicó que en la actualidad se cuentan con 13 surcos.

“Nosotros tenemos conexión ferroviaria plenamente operativa pero tiene ciertas limitaciones, y esas ciertas limitaciones son las que se ven vencidas allí en Antequera, una conexión que tenemos a escasamente 50 kilómetros del puerto y que ofrece acceso a unas autopistas ferroviarias que van a ser claves en la logística”, dijo Rubio.

Está prevista la construcción del ramal interior para facilitar la descarga de contenedores

De igual modo, también aseguró que está prevista la construcción del ramal interior para facilitar la descarga de contenedores que sean transportados mediante trenes en su terminal. “Está en el plan de inversiones” afirmó, aunque no existe una fecha todavía para acometer estos trabajos de mejora.

Eso sí, reconocía la necesidad del soterramiento, ya que “tenemos que solucionar la salida”. No obstante, apuntó que en la actualidad el tráfico ferroviario se está realizando siempre que es posible durante la noche para reducir al máximo las posibles molestias a los vecinos.

A ello añadió que en caso de ser necesario el puerto cuenta con las instalaciones de Los Prados a tan solo 9 kilómetros, lo que permite hacer composiciones de trenes de mayor tamaño que dentro de las instalaciones del propio puerto. Un tamaño que en la actualidad en la línea de ferrocarril entre Málaga y Bobadilla está limitado a 450 metros mientras a partir de Antequera puede llegar a 750 metros de longitud.

Una combinación de oferta que pronto podrá ser una realidad, ya que durante el encuentro también se ofrecieron datos sobre la situación actual del proyecto de construcción de la primera fase del Puerto Seco antequerano, que tendrá una extensión de 102 hectáreas, la tramitación de la segunda fase por parte de la Junta de Andalucía, que ya se encuentra en marcha, y la llegada de los primeros empresarios interesados en instalarse en el mismo. “Llevamos tres meses de obras y ya está en estudio la segunda fase, yo creo que la sacarán a licitación antes de finalizar la legislatura”, apuntó De Torres en relación al trabajo que está realizando la Consejería de Fomento.

El proyecto del Puerto Seco de Antequera será una realidad a corto plazo

Por otro lado, en referencia a la financiación para ejecutar las obras, afirmó que “la primera fase tiene ya el dinero para garantizar que se pueda terminar, indicó Domingo de Torres, que también adelantó que en la actualidad se encuentran en negociaciones con un empresario internacional que está interesado en la adquisición de una nave de entre 50.000 y 60.000 metros cuadrados que destinaría al servicio de graneles o de servicios de congelación.

Precisamente, De Torres quiso agradecer a los actuales responsables de la Junta de Andalucía el trabajo realizado para desbloquear y aprobar el proyecto. “La consejera de Fomento, Mari Fran Carazo, me prometió que se aprobaría y cumplió”, señaló, al tiempo que también resaltó la colaboración del Ayuntamiento de Antequera para hacer posible que se puedan compaginar las obras de urbanización del recinto con las posibles obras que se puedan requerir para la instalación de una empresa y la construcción de sus instalaciones. “Si alguien se quiere instalar ya podemos comenzar sus obras”, explicó.

De este modo se ponía de manifiesto que el proyecto del Puerto Seco de Antequera será una realidad a corto plazo y que ya es posible incluso iniciar las obras de aquellas empresas que estén interesadas en instalarse en los mismo sin la necesidad de tener que esperar a que finalicen los trabajos de urbanización que están en marcha.

Faccsa-Prolongo que requieren de zonas de mantenimiento para sus contenedores

Unas empresas interesadas como Faccsa-Prolongo que requieren de zonas de mantenimiento para sus contenedores, servicios de inspección o contar con otras empresas en el mismo que le puedan prestar los servicios de congelación que requieren para sus productos.

Precisamente, desde el Puerto Seco se ponía sobre la mesa la necesidad de contar con empresarios que presten este tipo de servicios, una vez que la construcción de las instalaciones es ya una realidad.

Y es que, como reconocía Ramón Soler, “nos abriría nuevos mercados de Europa la conexión ferroviaria”, ya que en la actualidad las limitaciones que representa para ellos el transporte por carretera hace que no puedan alcanzar determinadas zonas con producto fresco por los periodos de caducidad con los que cuentan este tipo de elaboraciones.

Una apertura exterior que también se expuso como uno de los objetivos de esta simbiosis entre ambas instalaciones portuarias. “Tenemos la oportunidad de convertir Andalucía en un centro logístico global aprovechando dos líneas fundamentales que son la que atraviesa el Estrecho y la que conecta África con Europa”, apuntó Rubio, que también sostuvo que “no tenemos nada que envidiar a otras zonas que en estos momentos están por encima”.

Eso sí, para ello considera que es necesario acometer las inversiones reclamadas para los corredores ferroviarios y “contar con instalaciones como el Puerto Seco de Antequera que nos puedan dar ese valor añadido que nosotros no podemos dar. Creo que Andalucía tiene una oportunidad enorme”, dijo.

Una visión en la que también coincidió con Onofre Sánchez, ya que, según dijo “tenemos que ser más globales, tenemos que levantar la lupa y ofrecer una cadena global”.

Las instalaciones situadas junto a Bobadilla, como un referente mundial

Un objetivo de crecimiento internacional al que también se sumaba Domingo de Torres, que mostró su deseo de que las instalaciones situadas junto a Bobadilla sean un referente mundial, tanto en el modelo de gestión respetuoso con el medio ambiente, como en los tráficos de mercancías y elaboración de las mismas que serán sus actividades esenciales. “Me gustaría que el Puerto Seco de Antequera se convierta en el Perpiñán francés para Andalucía”, afirmó.

Por su parte, desde el departamento de comunicación de Málaga Port, su gerente, Pilar Fernández-Fígarez, también puso de manifiesto la necesidad de seguir realizando encuentros para “implicar a la comunidad portuaria”.

Por ello, hizo hincapié en la necesidad de presentar el Puerto Seco en Málaga para “poner encima de la mesa la oferta y el valor que tiene la unión de los diferentes puertos. Un trabajo que conlleva también conseguir “generar opinión y concienciar a los empresarios de la importancia que tiene”.

En este sentido, anunció que se seguirán realizando diferentes acciones de comunicación para seguir difundiendo las oportunidades que representa para la ciudad y el propio puerto malagueño este tipo de alianzas y trabajos conjuntos que hacen que se puedan complementar unas instalaciones con otras para ser más competitivos y ofrecer unos mejores servicios a los usuarios de las instalaciones.