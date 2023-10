Quejas por las demoras en las operaciones de endometriosis en el Hospital Materno de Málaga

La Asociación de Afectadas de Endometriosis de España (Adaec) denuncia la lista de espera y las demoras que hay en el Hospital Materno para operar a esas pacientes, así como para las revisiones. “Tenemos a los mejores profesionales de Andalucía en esta patología y un equipo de cirugía que hace milagros, pero hay un colapso en la unidad”, asegura la vicepresidenta de Adaec, Ana Ferrer.

La endometriosis provoca la formación de quistes no cancerígenos que se originan en el aparato genital femenino, pero que pueden colonizar otros órganos. “Es como una metástasis, no maligna, pero tampoco benigna, pero que puede obstruirte el intestino y matarte”, explica Ferrer. Las intervenciones no están protegidas por los decretos de tiempo máximo de espera, pero desde Adaec se pone como ejemplo la posibilidad de que esos quistes causen una obstrucción intestinal para que se comprenda su queja frente a las demoras quirúrgicas o de revisiones.

Además, según denuncia la asociación, se han reducido los días de quirófano, así como el uso en estas intervenciones del robot Da Vinci, que permite una gran precisión a la hora de operar. En ciertos casos, las intervenciones son muy complejas y requieren un abordaje multidisciplinar de ginecólogos, cirujanos digestivos y urólogos. De hecho, la atención de la patología es justamente multidisciplinar porque aunque en torno al 75% de las pacientes sólo ve afectada su zona genital, la cuarta parte tiene colonizadas otras partes del cuerpo.

La Unidad de Endometriosis del Materno fue pionera en España. Según Ferrer, Málaga “tiene la fortuna” de contar con este dispositivo con “magníficos profesionales” y “no vamos a permitir que se pierda”. También criticó la dispersión de las pacientes en diferentes áreas de Ginecología, en lugar de estar agrupadas el la Unidad.

Por su parte, desde el centro sanitario se señaló que la centralización de estos casos en el Materno “aumenta la seguridad y la eficiencia, donde los expertos trabajan de forma multidisciplinar para dar respuesta a estas mujeres, cuyos casos se evalúan en comités de trabajo que planifican cada mes casos complejos”. También indicó que el Servicio de Ginecología “trabaja de forma integral para atender a las pacientes con el objetivo de ofrecer una asistencia de calidad con las máximas garantías”. Sobre el uso del robot, apuntó que se emplea “en función de la situación clínica y según la evaluación de cada caso”.