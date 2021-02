Quironsalud Málaga advierte de que dos de cada diez pacientes con cáncer están sin diagnosticar por el Covid

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, provocando cerca de 10 millones de muertes al año. Se prevé que esta cifra aumente un 60% en dos décadas si no se toman medidas para controlarlo; y es que se estima que un 40% de los cánceres se pueden prevenir o curar si se tienen unos hábitos de vida saludables y se evitan factores de riesgo como el tabaco, el alcohol o algunas enfermedades infecciosas como el VPH, así como si se potencian las vitales campañas de cribado. A esto se suma el agravamiento provocado por el infradiagnóstico en este último año debido al coronavirus. Como advierte el doctor César Ramírez Plaza, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga, “se calcula que, en 2020, 2 de cada 10 casos de cáncer no han sido diagnosticados debido al Covid-19”.

Durante la primera ola de la pandemia, se produjo una reducción e incluso paralización en el Sistema Nacional de Salud de pruebas endoscópicas y escáneres (tipo TAC o RNM); que son las pruebas esenciales para diagnosticar tumores como los del aparato digestivo, ver cuál es su nivel de extensión dentro del cuerpo y, también, hacer el seguimiento evolutivo de los pacientes ya operados o que se están tratando con quimioterapia o radioterapia.

El doctor César Ramírez alerta de que “la caída de las cifras de los nuevos diagnósticos como consecuencia de la paralización de la realización de pruebas durante la primera ola ha sido de hasta un 30%. Además, también se han paralizado los programas de screening o cribado, que permiten un diagnóstico precoz del cáncer y evitan hasta un tercio de las muertes por cáncer de colon; el tumor digestivo más frecuente”.

Los datos apuntan, subraya el jefe de Cirugía de Quirónsalud Málaga, a que “esta bajada del 20-30% en el número de diagnósticos por cáncer se va a reflejar en un peor pronóstico de estos pacientes y que ello se podría reflejar en un aumento de la mortalidad del 10% en uno o dos años. Y esto se explica porque, desgraciadamente, en tumores como los cánceres de estómago o de páncreas, que avanzan muy rápido, un retraso de 2-3 meses en el diagnóstico supone una pérdida de oportunidad de tratamiento”, han incidido desde el Hospital Quirónsalud Málaga en una nota.

Hay dos lecturas inmediatas que se deben hacer de estos datos. La primera y principal que dirige el doctor César Ramírez a los pacientes es que “no deben dejar de consultar con su médico de familia o especialista cuando tengan síntomas preocupantes de patología digestiva, como son los cambios no explicables del ritmo intestinal, la pérdida de sangre de forma repetida al ir al baño o las pérdidas de apetito y/o de peso sin modificaciones del hábito dietético”.

La segunda lectura va dirigida a reflexionar sobre lo aprendido en este tiempo de contexto coronavirus para que no tengamos que lamentarnos también de las cifras de otras patologías. “La experiencia y la evidencia científica durante la pandemia nos ha demostrado que la peor estrategia es dejar a un lado los problemas de salud por miedo al Covid-19”, reitera el doctor César Ramírez. A partir de ahora, y dado que la patología Covid-19 va a estar con nosotros durante un tiempo, “es imperativo que las pruebas diagnósticas, como endoscopias, digestivas o del tracto respiratorio, TACs, resonancias magnéticas, etc.., sean consideradas nunca más como actividades sanitarias prescindibles, para que los efectos colaterales de la pandemia, al menos, no sigan haciendo daño”.

Cáncer colorrectal

Según el doctor Pedro Rosón, jefe del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga, “el cáncer colorrectal es el de mayor incidencia (15%) en España si se tienen en cuenta ambos sexos. Entre los hombres, es el tercero en frecuencia, detrás de los de pulmón y próstata; y entre las mujeres, es el segundo, detrás del de mama. El colorrectal es también el de mayor prevalencia en las personas mayores de 50 años y el riesgo aumenta con la edad”.

En este sentido, “una de cada 20 personas tendrá cáncer de colon o recto a lo largo de su vida. La mayoría de los casos se diagnostica entre los 65 y 75 años, con un máximo a los 70, aunque también se registran casos desde los 35 años, por lo general asociados a cierta predisposición genética”, destaca el doctor César Ramírez Plaza, jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga.

Respecto al porcentaje de supervivencia, es muy importante comentar que este tumor, si se detecta en estadios iniciales, tiene una supervivencia a cinco años superior al 90%; mientras que, si se detecta en estadios más avanzados, cae hasta un 10%. Es por esto muy importante realizar campañas de detección precoz de este tumor para que la mayoría de los casos que se detecten sean tratables y curables.

Por ello, el doctor Pedro Rosón recuerda que “es recomendable que todas las personas mayores de 50 años se sometan a un estudio para descartar el cáncer colorrectal, con pruebas como el screening de sangre oculta en heces o la colonoscopia”. Para prevenir y detectar el posible tumor a pesar de no tener síntomas, el Servicio de Aparato Digestivo tiene a disposición de toda persona entre los 50 y los 70 años un Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal, que incluye consulta médica y screening de cáncer de colon, así como un kit de detección de sangre oculta en heces con la intención de diagnosticar pequeñas lesiones asintomáticas y tratarlas antes de que avancen.

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es el tumor más mortal, acumulando casi el 20% de todas las muertes por cáncer. Esto se debe en gran medida al consumo de tabaco, un factor de riesgo totalmente prevenible. “Si todos abandonásemos el tabaco, en 20 años el cáncer de pulmón sería anecdótico”, advierte el doctor José Daniel Alcázar, jefe del Servicio de Neumología de Quirónsalud Málaga, quien también apunta que “tan sólo un 15% sobreviven a los cinco años tras el diagnóstico. Esto se debe, en parte, a que el 80% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en un estadio tan avanzado que ya no se pueden operar”. El doctor recomienda “la realización de TAC de tórax con baja radiación, que permite que se pueda diagnosticar en fases tempranas y aumente la supervivencia de los pacientes que sufran una de las enfermedades más letales del siglo XXI”.

Cáncer de mama y de cuello de útero

Una de cada ocho mujeres (12%) padecerá a lo largo de su vida cáncer de mama, el carcinoma más frecuente entre las féminas. Sin embargo, tiene unas altas tasas de supervivencia; más del 90% de mujeres superan la enfermedad o esta se cronifica, consiguiendo una gran calidad de vida. En esta línea, como apunta el doctor José Claudio Maañón, responsable de la Unidad Integral de Mama del Hospital Quirónsalud Málaga, “el cáncer de mama es una de las enfermedades que más estudios de investigación genera, así, los avances en el tratamiento asociados a la difusión de programas poblacionales han permitido alcanzar altísimas tasas de curación. El desarrollo de nuevos tratamientos médicos y el conocimiento y concienciación hacia la enfermedad han permitido, además, reducir notablemente la necesidad de cirugías extensas y agresivas, tendientes a conservar, en la gran mayoría de los casos, la imagen corporal de nuestras pacientes, así como una notable disminución de las secuelas postquirúrgicas”.

Entre los procedimientos más beneficiosos en este sentido se encuentra la mamografía, mediante la que “se adelanta el diagnóstico entre dos y cuatro años, con una reducción de la mortalidad del 20-40% entre los 50-69 años”, destaca el doctor. En contraposición, un 10-15% de este tipo de tumoración no tiene expresión en la mamografía, sobre todo en mujeres jóvenes o con mamas densas, por lo que se han de aplicar otras técnicas diagnósticas como una ecografía o una resonancia de mamas. Por todo ello, incide el doctor Maañón, “las mamografías se recomiendan expresamente a mujeres a partir de los 50 años, siempre que no se hayan sometido a una en los 12 meses anteriores, algo que adquiere una relevancia vital si nunca se han hecho esta prueba diagnóstica”.

En cuanto al cáncer de cuello de útero, casi el 100% de los casos son generados por el Virus del Papiloma Humano (VPH), que es prevenible en un 90% gracias a la vacuna contra este virus. Además, “este tumor es una enfermedad con una gran supervivencia, puesto que, si se detecta en un estadio temprano, el 90 % de las pacientes se curan”, explica el doctor Andrés Carlos López Díaz, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga.

Sin embargo, “sólo un 46% de los cánceres de cuello uterino son diagnosticados prematuramente”, por lo que es primordial, advierte, la realización de pruebas como la citología y la colposcopia para anteponerse al cáncer y poder actuar antes de que aparezca.