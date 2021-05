RDT como síntoma

En enero de 2020, en un intento a la desesperada por salvar la categoría, el Espanyol, rival este domingo del Málaga, firmó a Raúl de Tomás. Le pagó 22.5 millones de euros al Benfica, que pocos meses antes había abonado 20 al Real Madrid. No fue suficiente (también llegaron Embarba y Leandro Cabrera, 20 millones más entre los dos), pero los tres siguen en una de las mejores plantillas que se han visto en la historia de la categoría y que tendrá como destino el inevitable retorno a Primera.

Las siglas de RDT que lleva en la camiseta son la imagen de marca de un delantero de 26 años que estuvo 14 en la cantera del Real Madrid, desde el alevín B hasta debutar con el primer equipo en la Copa. De madre dominicana pero nacido y crecido en la capital, en edad cadete el que fuera entrenador del Málaga y entonces director de cantera del Madrid, Míchel, le propuso a sus padres que entrara en el Colegio SEK como interno. “Yo entonces frecuentaba amistades un poco problemáticas. No tenía amigos futbolistas. Si hubiera seguido allí, no estaría donde estoy ahora”, afirmaba en una entrevista años atrás el delantero madrileño, internacional en categorías inferiores hasta la sub 21.

En su carrera, Raúl de Tomás ha movido 43.5 millones en tres traspasos. Cesiones en Córdoba, Valladolid y Rayo Vallecano, donde ya rompió los moldes, aceleraron ese traspaso al Benfica y, después, al conjunto catalán, en el que firmó hasta 2026 para ser referencia. “Raúl de Tomás es un jugador magnífico, posiblemente el mejor de la categoría. Soy muy afortunado como entrenador de tener a Raúl. Además, como persona también es excepcional. Se lo merece porque siempre hace un gran esfuerzo mirando más por su equipo que por él mismo”, decía Vicente Moreno sobre De Tomás esta semana en Onda Cero.

El juego de ataque perico gravita sobre De Tomás, que ha marcado 20 goles y ha repartido tres asistencias. Un tanto y un pase decisivo a Embarba los dio en el partido de ida en La Rosaleda en el claro 0-3. Evidentemente, un jugador de categoría superior que circunstancialmente está en Segunda. Raúl de Tomás percibe más que el límite salarial del Málaga (2.1 millones). Si el presupuesto del club de Martiricos es 13.6 millones esta temporada, el delantero costó 20 millones. Son las enormes diferencias que hay también en esta categoría. Los equipos que bajan tienen una bala de plata para ascender de nuevo con el fondo de garantía que reciben para amortiguar el golpe. El Espanyol lo ha utilizado de manera óptima, no como el Málaga en la temporada 2018/19. Un delantero de 20 goles mientras en el Málaga el pichichi suma cinco y son un centrocampista y un jugador de banda. Son las realidades distintas que conviven en una categoría.