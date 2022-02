“El traumatólogo ahora se superespecializa, no hace de todo como hace 30 años”

Málaga será sede desde este miércoles 2 al viernes 4 de marzo del XVI Congreso nacional de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo (SECHC), un encuentro que reunirá a unos 300 especialistas de todo el mundo. El jefe de Traumatología del Hospital Quirónsalud Málaga y tesorero de la SECHC, Rafael López Arévalo, es el presidente del comité organizador.

–Cuénteme detalles de este congreso y su importancia.

–Cada dos años, la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo organiza un congreso en España. Tiene bastante prestigio y vienen traumatólogos de todo el mundo. Vienen de Estados Unidos, Brasil, Polonia… La Sociedad tiene unos 300 socios aproximadamente y el congreso tendrá unos 300 participantes. Habrá un curso previo al congreso, con cadáveres, en el Colegio de Médicos, que es una cosa muy novedosa. Lo hacemos el martes y a partir del miércoles empieza el congreso, que se prolonga hasta el viernes.

–¿Qué importancia tiene este tipo de encuentros?

–La importancia de este tipo de encuentros es que desde que hace 30 años se fundó la Sociedad, ha habido una evolución tremenda en el tratamiento de las patologías del hombro y del codo; sobre todo la del hombro con el empleo de nuevas técnicas, como la artroscopia [un procedimiento para diagnosticar y tratar problemas de las articulaciones en las que el cirujano accede con una pequeña cámara a través de un mínima incisión], nuevos implantes, nuevos sistemas de fijación de implantes. Ha sido una revolución en muy poco tiempo. Algo que antes se hacía teniendo que abrir completamente el hombro, ahora se hace con una técnica menos invasiva con artroscopia, resolviendo mucha patología sin tener que abrir la articulación.

–Para el cirujano es más complicado, pero es mejor para el paciente...

–Claro, claro; pero es beneficioso para el paciente. Porque hace que el paciente se reincorpore antes, se recupere antes, se rehabilite antes. Estos congresos son fundamentales porque como van surgiendo técnicas nuevas, es importante ponerlas en valor. Son técnicas que llevamos 10 o 15 años haciéndolas y es importante ver si la efectividad de la técnica es la que intentamos conseguir. Para ver si en realidad han superado a las anteriores.

–¿Es como hacer el control de calidad?

–Efectivamente. En definitiva ver si esas técnicas han mejorado las anteriores. Y efectivamente es así, las han mejorado. No solo porque sean menos invasivas, sino porque mejoran los resultados. Hemos comprobado que los resultados son mejores o, como mínimo, iguales; con menos complicaciones para el paciente.

–¿Y qué importancia tiene la subespecialización? ¿Por qué hace falta subespecializarse dentro de la Traumatología en hombro y codo?

–Hoy en día prácticamente la Traumatología, y casi todas las especialidades médicas, están superespecializadas. Hoy hay traumatólogos que se dedican sólo al hombro o al codo, o sólo al hombro y por artroscopia. Ya muy pocos hacen de todo como hace 30 o 40 años, cuando un traumatólogo hacía de todo; rodilla, tobillo, columna, pie… O sea, todas las articulaciones. Hoy el que hace hombro es muy raro que haga cadera o columna. Prácticamente el que hace columna sólo se dedica a columna. Eso ha beneficiado mucho a los pacientes. Y ha mejorado mucho el nivel de conocimiento de cada articulación. Por eso se han ido desarrollando a velocidad de vértigo muchas técnicas nuevas que mejoran y nos ayudan en nuestro trabajo a la hora de operar.

"Hay programas informáticos con realidad virtual para colocar implantes en posición perfecta”

–¿También a la hora de diagnosticar?

–Sí, porque la digitalización ha ayudado muchísimo. Además, se están desarrollando robots que pueden operar o por lo menos colorar parte de las piezas de las prótesis. Se hacen programas informáticos con realidad virtual para colocar los implantes en posición perfecta sin que haya el más mínimo error. Todo esto se está desarrollando a mucho ritmo.

–Los avances van a la par para el diagnóstico y la cirugía…

–Efectivamente. Han surgido resonancia de tres teslas, TAC multicorte… Todo eso redunda en que diagnóstico sea más exacto y nos equivoquemos menos.

–Hay muchos avances en Traumatología, pero, al menos en el sistema público, la rehabilitación tarda demasiado y ahí falla el sistema...

"Puedes hacer la mejor cirugía del mundo, pero sin rehabilitación adecuada, el paciente puede acabar peor”

–Efectivamente. La rehabilitación es fundamental. Es tan importante como la cirugía. Puedes hacer la mejor cirugía del mundo, pero como el paciente no tenga una rehabilitación adecuada, puede acabar peor de lo que estaba. Por eso es fundamental la rehabilitación. Y es verdad que la masificación hace que el sistema público e incluso el privado, aunque el acceso sea más fácil, también empiece a tener problemas con la rehabilitación. Lo ideal serían equipos formados por el traumatólogo y el fisioterapeuta; que estén en contacto continuo. Hay pacientes que van bien y casi no necesitan fisioterapia. Pero los que van mal, hay que estar encima de ellos porque si no se atascan, no avanzan y se quedan así.

–¿Algo que quiera añadir?

–Lo que le comenté antes, que este congreso pretende poner en valor las técnicas que se están realizando en relación con las antiguas, que hemos ido dejando.