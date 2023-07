El tour Reggaetón Beach Festival 2023 llegará a Marbella

El Reggaetón Beach Festival, el evento de música urbana más importante de Europa y el festival musical que actualmente vende más entradas en España, llegará en su 5ª edición a 11 localizaciones y una de ellas será Marbella, este 8 y 9 de julio, tras los grandes éxitos cosechados en sus dos primeros fines de semana de andadura veraniega.

Y lo hará con un gran cartel internacional que desembarcará en la gran Finca de la Caridad, próxima a Marbella, en su única parada prevista este verano en Andalucía. Un cartel encabezado por Ozuna (San Juan 1992), la super estrella de Puerto Rico, intérprete de Dile que me quieres, Te pienso y Monotonía entre tantos éxitos y uno de los iconos del reggaetón desde hace casi una década, Arcángel (Puerto Rico,1987) autor de hits como Tu no vives allí, la Jumpa o Me prefieres a mi, en su regreso a Europa, tras seis años de ausencia, Jhayco (Puerto Rico 1993) con temas como Adicto, Medusa, No me conoce o Famouz, Justin Quiles, (Connecticut 1990) de origen puertorriqueño, conocido por Orgullo, Fuego Forestal o su personal versión de Asi Fue, pero también otros artistas consagrados como Eladio Carrion, Mora, Ryan Castro, Dalex, Young Mico, Noriel, Lyanno o Polimá Westcoast.

Este verano RBF trae además mejoras en la puesta en escena de todos sus recintos con sus tres escenarios (el principal de más de 50 metros) y una gran zona Vip y la última tecnología en sonido e iluminación. Se han implementado férreos protocolos de acceso, control de aforos en tiempo real y medidas para evitar las largas colas. Todo ello es posible gracias a la contratación de más personal (1 trabajador cada 25 visitantes) y al esfuerzo de los promotores por innovar continuamente. Para mejorar la seguridad se ha implementado el uso de las tecnologías más avanzadas de iluminación nocturna y reconocimiento facial, con el fin de garantizar el respeto a todos los asistentes y que puedan vivir estos momentos inolvidables con absoluta tranquilidad .

RBF es mucho más que un festival de música de dos días, es una experiencia única que combina un ambiente excepcional con conciertos de los artistas internacionales más relevantes del momento con un sinfín de actividades complementarias.

RBF es fiesta, valores y cultura

Su horario diurno respeta el sueño de los vecinos y sus actividades están pensadas para toda la familia: atracciones acuáticas, batucadas y pasacalles, clases de baile, de zumba o defensa personal. En sus diversos espacios ofrece también zonas chill out, una enorme piscina, food trucks con todo tipo de propuestas gastro, talleres de belleza, maquillaje y peluquería, un mercadillo con stands de pequeños comercios locales… Todo esto lo ha convertido en su corta historia en el Festival más popular y mejor valorado entre los españoles.

Es además el evento de música urbana más importante de Europa y el festival musical que más entradas vende en España, se prevé que ese año pasen por él hasta 600.000 personas. También es el evento que más de 50.000 jóvenes han elegido para usar su Bono Cultural.

Al estar presente el Tour RBF en los destinos turísticos más importantes de nuestro país Marbella no podía ser una excepción y ya el año pasado se unió a esta gran familia del reggaetón. Una familia que defiende con esmero valores como la sostenibilidad, la seguridad, el respeto al entorno y a los vecinos, el fomento del comercio local, la conciencia social y la lucha contra cualquier tipo de abuso contra las mujeres con estrictos protocolos. Los conciertos se podrán disfrutar en la Finca de la Caridad, un gran espacio para eventos de 81.000 m2 situado en la Colonia San Pedro de Alcántara, a las afueras de Marbella.