Respuesta al alcalde de Málaga: "No seremos competitivos hasta que no tengamos el tren a Marbella"

Este lunes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abrió la veda a una disputa que, hasta el momento no se había planteado como tal. De la Torre urgió a “echar a competir” las soluciones del tren por la costa hasta Marbella y su proyecto del Plan Litoral, asegurando que este último era “más fácil y más económico” para mejorar la vertebración del área metropolitana con la capital que el tren litoral.

Cierto es que el proyecto del tren de la Costa costaría según las estimaciones que se manejan actualmente más de 2.000 millones de euros y el Ayuntamiento cifra su plan estrella para la ciudad en 420 millones de euros. De la Torre aseguró haber pedido ya un informe a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la mano de la Cátedra de Transportes de la Universidad de Málaga para poner números a su argumentación. Espera confirmar su intuición de que el soterramiento del tráfico en el Paseo de los Curas unido a los intercambiadores modales, reducirá significativamente el número de usuarios que opten por el transporte privado para desplazarse a la capital. “El autobús puede ser revolucionario”, afirmó el alcalde, que ve un futuro en el que pueda enlazar con otros medios de transporte sostenible.

Distintos expertos cuestionados por Málaga Hoy ponen en entredicho la necesidad de priorizar un proyecto sobre otro; llegando en su mayoría a la conclusión de que ambos son complementarios y no se debería desechar, de ninguna forma, cualquier posibilidad de impulso al tren en la costa.

"Necesario para competir"

Javier Hernández, vicepresidente de Aehcos, es tajante: “El tren litoral es básico, casi todos los días, desde las ocho de la mañana está congestionado el tráfico desde Los Pacos, en Fuengirola, hasta San Pedro de Alcántara y estamos en enero, ¿qué va a pasar cuando llegue agosto?”. Desde la asociación de hoteleros llevan años reclamando la infraestructura ferroviaria, es más, Hernández asume que “no seremos competitivos con otras zonas del Mediterráneo hasta que no tengamos el tren litoral”.

En este sentido, afirma que el ferrocarril será un salto “en competitividad, en movilidad y en sostenibilidad importante, más teniendo en cuenta el nivel de personas que se desplazan hoy en vehículo propio no compartido”. No piensa Hernández que el Plan Málaga Litoral pueda dar este salto en el número de viajeros en transporte publico, “será importante para la comunicación de la ciudad, pero no antepondríamos un proyecto sobre otro”.

El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, también se muestra en desacuerda con la afirmación del alcalde y duda de que el Plan Málaga Litoral suponga una mejora en la movilidad metropolitana, "por muy bien que gestionemos el punto de destino, si no está bien gestionado el origen y el transporte, no es suficiente; el Plan Málaga Litoral es beneficioso para quien viva en la ciudad, pero para la comunicación con el extrarradio, con la periferia o con el área metropolitana yo no lo tengo tan claro".

Sarabia asume que estas actuaciones "mejoran la comunicación con otras localidades, pero sin olvidar la conexión de ferroviaria, deben ser complementarias". En no buscar la disputa entre ambas infraestructuras coincide Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP). “Esto no es una competición entre infraestructuras, apoyamos las dos y entendemos que las dos van a aportar beneficios a la población, no las vemos como una alternativa una a la otra”. En este sentido, Aragón hace hincapié en la intermodalidad del transporte que podrían favorecer ambas infraestructuras a la vez, si bien “cada uno viene a aportar beneficios en su ámbito, no creemos que sean alternativas, de ahí la importancia de los intercambiadores; no podemos limitarnos al tren o a que sólo funcionen los autobuses”.

Desde el Colegio de Economistas de Málaga, su decano, Manuel Méndez, duda sobre la posibilidad real de construir el ferrocarril a la Costa: "Si no se ha llevado ya el ferrocarril a Marbella, creo que es casi imposible tanto física como económicamente". El economista señala que es económicamente mucho más asequible potenciar una red de autobuses, ya que la infraestructura ya está hecha, pero advierte, "tiene la desventaja de que colapsa la circulación, los autobuses, por más que sea colectivo, no dejas de poner un vehículo más en la carretera".

Casi antagonista es el punto de vista del líder del PSOE en la capital y la provincia, Dani Pérez. El líder de la oposición señala que el Plan Málaga Litoral es "una mentira que no va a contar con fondos europeos, que ahora se están dando para eliminar el tráfico, no para soterrarlo, es una infografía que no va a ningún lado". Sin embargo, el tren litoral "es un proyecto metropolitano y necesario y que se debería conseguir que hubiera un tren que uniera toda la Costa del Sol y lo de Paco de la Torre, simplemente, es ciencia ficción".