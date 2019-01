Rivera aplaude la gestión de Cassá en el Ayuntamiento de Málaga y pide ser "más ambiciosos"

El fundador y presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha elogiado esta mañana la labor realizada por el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, en los últimos tres años y considera que ha hecho "un buen tándem" con el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre.

"Estoy muy satisfecho del acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga que ha liderado Juan. Creo que ha hecho un buen tándem con el alcalde. Juan está haciendo una gran labor y no era fácil, porque viene de fuera de la política, con un alcalde que lleva muchos años, y han hecho un buen entente", ha comentado Rivera en una entrevista con este diario.

El líder de Ciudadanos no ha querido mojarse sobre la candidatura de Cassá a la alcaldía malagueña en las elecciones de mayo porque "tengo un profundo respeto por las primarias y quiero que la gente sepa que la eligen los militantes y no el presidente del partido". No obstante, Rivera sí ha afirmado que "creo que la gente está contenta en general. Conozco bastante esta ciudad y puedo decir que en estos tres años y medio se ha mejorado. Veo una ciudad que tiene mucho futuro. La amo porque mis cuatro abuelos eran de aquí. Málaga ha cambiado mucho y el trabajo de Juan Cassá ha tenido que ver".

Para las próximas elecciones, Rivera ha asegurado que "en Málaga hay que ser más ambiciosos porque no basta con sacar concejales sino que tenemos que ir a ganar y a gobernar". El líder naranja afirma que no tienen aún estimaciones sobre el posible resultado de Ciudadanos en la capital malagueña ni en el resto de la provincia, pero "Ciudadanos es un partido con mucha fuerza en Málaga como se ha demostrado en las elecciones andaluzas". "Los datos de tanto por ciento en autonómicas han sido buenísimos. No se pueden extrapolar, pero es un buen termómetro. Las andaluzas han dejado un buen sabor de boca en Ciudadanos en Andalucía y en particular en Málaga y confío en que tengamos grandes resultados en la capital y otras ciudades importantes", ha añadido.