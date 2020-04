Rosa Francia: "Comprende mi empeño en que descanse, pero ser alcalde de Málaga es su pasión, le gusta sentirse útil y es su vida"

Con la tranquilidad de que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, se está recuperando perfectamente de la operación de un hematoma subdural crónico que le fue realizada el sábado por la tarde, su esposa, Rosa Francia, suspira porque De la Torre deje la alcaldía y descanse, aunque sabe que no es tarea fácil porque "ser alcalde de Málaga es su pasión, le gusta sentirse útil y es su vida".

En el Consistorio se había afirmado que De la Torre seguiría trabajando desde casa cuando le dieran el alta hospitalaria, algo que, según Francia, podría realizarse "entre mañana y pasado". Sin embargo, Francia explica que su marido es consciente de que tiene que recuperarse bien y ceder el testigo, aunque sea por unas semanas. "Ha dicho que va a hacer lo que le digan los médicos. Son avisos serios que hay que tomarlos en cuenta. Le han dicho que su intervención no tiene por qué dejarle secuelas pero todo tiene su periodo de recuperación. Los médicos le han dicho que tiene que estar varias semanas sin trabajar y yo voy a ser inflexible para que las cumpla".

Será Francisco de la Torre el que decida si vuelve o no la Alcaldía tras su recuperación. Francia ya le pidió que no se presentara a las pasadas elecciones municipales sin éxito. "Llevo muchos años intentándolo pero me voy estrellando siempre", comenta. "Tiene derecho a tomar sus decisiones y es muy trabajador, pero sabe que ahora necesita reposo", añade la mujer del alcalde, quien apunta que "hay que ayudarle a que descanse lo que sea necesario porque son tiempos difíciles y para reincorporarse hay que estar al 100 por cien".

Desde el punto de vista puramente clínico, Francia indica que De la Torre, que lleva ingresado desde el sábado en el hospital Chip porque allí se ha trasladado el servicio de neurocirugía del Hospital Regional para dejar espacio a los afectados por coronavirus en el Hospital Regional, "va estupendamente". "Pude verle y ha sido como un renacimiento porque llevaba varios días pasándolo mal con el dolor de cabeza, aguantando, y ahora está relajado, sin dolor, sonriente y si hablas con él parece que está como siempre".

Es sabida la afición de Francisco de la Torre, que en diciembre cumplirá 78 años, de no tomarse vacaciones. Solo una semana después de la Feria "y tampoco porque a los dos días ya está diciendo que se va al Ayuntamiento a trabajar", señala Francia. "Ahora sí tiene que tomarse esas vacaciones, recuperarse y en poco tiempo se sentirá muy bien", añade la esposa del regidor, quien alaba la "fortaleza" y la "resistencia" de su marido.

Cualquiera que conozca mínimamente a Francisco de la Torre sabe que no va a dejar la Alcaldía si se ve en buenas condiciones físicas y mentales para desarrollar el trabajo, máxime si los médicos le han asegurado que no va a tener secuelas. Su esposa señala que acatará lo que decida, como tuvo que hacer por ejemplo en las últimas municipales, aunque nadie conoce a De la Torre mejor que Rosa Francia y sabe que su deseo será difícil de materializar.