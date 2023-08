“Lo de Rubiales forma parte del libro de estilo de un machista”

–¿El beso que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas tras proclamarse campeona del mundo se trata de un acto espontáneo y eufórico, como él mismo dijo?

–¡Como si un beso o un pico fuese una cosa que puede suceder entre personas de una manera banal! Claramente se trata de situación de abuso de poder y solamente hay que ver la imagen que, por cierto, ojalá dejasen de ponerla porque yo creo que hay una revictimización de de la jugadora importante. Pero, volviendo al tema, se ve como él la coge de la cabeza y le planto el beso. Insisto, hay un abuso de poder evidente.

–En sus declaraciones, ha explicado que ella lo levantó del suelo, entre abrazos, y que se acercó a su cuerpo. Es frecuente observar tras este tipo de actos la responsabilidad de la víctima, ¿no?

–Sí. Además es que las últimas declaraciones que hemos visto de él han sido profundamente hirientes, por eso también creo que muchas jugadoras ya comenzaron a levantar la voz en redes sociales con mensajes muy parecidos todas ellas. Lo que ha hecho Rubiales forma parte del libro de estilo de un machista. Lo primero es cometer un delito según la ley actual, ya que ha habido abuso de poder y una agresión sexual dado que no ha habido consentimiento. Además, pretende que la víctima le salve y es por eso que pide a Jennifer que salga con él y generar una cierta presión. Todo esto forma parte de lo que suele hacer cualquier maltratador. Forma parte de esa España casposa que ya no es, porque ahora somos esa España moderna que está diciendo hasta aquí hemos llegado. En definitiva, ha buscado culpables. En primer lugar, la mujer, que poco menos que me ha incitado a ese beso, lo que es tipiquísimo en cualquier agresión sexual, y después, el feminismo, al que califica de malo.

"Ni nos imaginamos lo que han tenido que pasar, lo de Jenni es solo la punta del iceberg"

–Muchos jugadores comenzaron el viernes a apoyar a Jenni y a mostrar su repulsa hacia este gesto pero, ¿deberían haber actuado antes? ¿No lo hicieron por miedo a represalias?

–A mí me gusta pensar que han estado dándole tiempo. No obstante, yo creo las jugadoras son las últimas a las que hay que poner en el foco porque si no hay una revictimización. Yo creo que los jugadores masculinos sí tienen mucho peso y podrían haber hecho alguna declaración antes. Algunos ya han hecho, pero quizás deberían haber sido más evidentes. Pero insisto en que no quisiera yo poner la atención en los jugadores porque ya han salido y además lo han hecho con mensajes claros de Contigo Jenni y Se acabó porque ya está bien, ni nos imaginamos lo que han tenido que pasar. Y es que lo que ha sufrido Jenni es solo la punta del iceberg, hay que ir más allá.

–¿La falta de la cultura del consentimiento es uno de los trasfondos de este asunto?

–Por supuesto, pero no solamente esto. El hecho de que él haya querido poner el foco en el feminismo denota hasta qué punto ha sido la sociedad española la que ha juzgado sus actos. No he visto una tertulia en la que no hayan dicho que esto es inconcebible porque es una agresión sexual y, como tal, todo mundo lo está viendo. Este delito es uno de los pilares sobre los que se pivota la cuarta ola el movimiento feminista, que es donde estamos ahora, también por eso tenemos una reacción patriarcal tan importante, por eso está Vox, entre otras cosas, porque hay una respuesta misógina a un movimiento que ha cogido mucha fuerza y que en uno de sus ejes está la violencia sexual. Nos podemos acordar perfectamente de lo que supuso La Manada para España y toda esa gente en las calles gritando No es abuso, es violación. Pero en cuanto al trasfondo yo me refería también al propio sistema federativo del fútbol, que necesita una vuelta de tuerca, una pensada.

–¿La justicia tendría que intervenir, en su opinión?

–Sí. Yo creo que va a haber que intervenir más allá de las cuestiones administrativas. Veremos si finalmente interviene de oficio el Ministerio Público.

–Lo que está claro es que las jugadoras han conseguido un hito sin precedentes. ¿Está empañando la actitud de Rubiales este triunfo?

–Sé que es duro desde el punto de vista deportivo que seamos campeonas de España y esté ocurrido esto. Comprendo la sensación de que no pueden celebrar el triunfo como se merecen, pero yo tengo otra lectura. Si también conseguimos esta victoria, será muchísimo más importante para el mundo del fútbol y de la igualdad. Van a ser ganadoras por doblete porque van ser campeonas mundiales de fútbol y también van a ganar el duelo contra el machismo. Me me sensibiliza mucho cuando ellas decían que se lo dedicaban a todas las jugadoras que habían abierto camino, pero es que abrir camino también implica todo lo que ellas están haciendo. A pesar de que esté siendo muy duro para ellas, porque además estoy segura de que están recibiendo muchísimas presiones, estoy convencida de que finalmente será una victoria rotundísima como jugadoras y como mujeres.

–Sobre todo en redes sociales hemos visto un apoyo masivo hacia Jennni, ¿se ha avanzado en favor de la imagen pública de la mujer?

–Queda muchísimo por hacer, pero lo de Rubiales ha sido como un curso acelerado, una píldora formativa de feminismo contra los machirulos del mundo. Además, el fútbol no es cualquier deporte porque no tiene la misma incidencia que cualquier otro. Ya ser campeonas del mundo en este deporte afecta positivamente a la imagen pública de las mujeres. Beneficia también a las nuevas generaciones de niños y niñas. Decir corro como una niña ya no es tan malo, ahora es de campeonas.