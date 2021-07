¿Qué efectos puede tener la implantación de los huertos solares en el interior de Málaga?

Los parques fotovoltaicos no son buenos o malos por definición. Estoy a favor de la energía que no consume combustibles fósiles. Pero, como no hay dos territorios iguales no debe haber dos planes iguales para la implantación de estos parques. Málaga es muy peculiar porque aúna diferentes tipos del uso del territorio y muchos de ellos entran en conflicto. Hay que ordenar el uso de los parques fotovoltaicos. Hay espacios donde la instalación de un parque fotovoltaico, para el que tenemos unas condiciones inmejorables, generaría un impacto muy importante.

¿Cómo influye la orografía de Málaga?

Málaga es una provincia muy montañosa, con lo cuál aparecen montañas y ríos, con su encajamiento de drenaje. En la provincia tenemos un problema importante de riesgo de inundación causado por la erosión y la desertificación de una parte importante de los montes de Málaga. Si no planificamos y nos parece fantástico que haya un mayor número de parques fotovoltaicos, se dispara el sellado del suelo, lo que genera escorrentías mayores, con más capacidad erosiva. Por tanto, hay que tener cuidado e instalar los parques donde el impacto sea mínimo. Se debería hacer un estudio de adecuación de distintas zonas y de ordenación de esta estrategia.

¿Cómo influiría particularmente en Málaga?

Málaga es una zona especialmente poblada y desde el punto de vista ambiental con una sensibilidad espectacular, que es nuestra gran riqueza, con los parques naturales y el parque nacional... Una serie de indicadores geoambientales de primer nivel mundial; tengamos cuidado con esto.

¿Sería reversible la implantación de estos parques?

El ecosistema actúa en función de las circunstancias que se producen en cada momento. Si varias laderas las “alicatamos” de paneles fotovoltaicos y se produce una precipitación muy agresiva como a las que estamos acostumbrados en la provincia de Málaga anualmente, la capacidad de erosionar de esa lámina de agua va a ser espectacular. Si a los cinco años se desmantela el parque fotovoltaico volveríamos a la casilla de origen, pero lo que queda debajo de esas planchas que habían ya no estará en las mismas condiciones que está actualmente. Estamos en una situación en la que debemos aumentar la biomasa para incrementar la función fotosintética de las plantas e incrementar la captura de CO2 por parte de los suelos, eso es fundamental. La instalación de este tipo de plantas va justamente contra ese proceso de captación de CO2 por parte de los suelos. Son indicadores que nos recomiendan ser prudentes, y la Administración debe serlo, en este tipo de decisiones.

¿Son las escorrentías el único riesgo hídrico o puede haber problemas con el consumo de agua?

Esto es un valor añadido, aunque hay placas solares que requieren agua y otras no. La energía fotovoltaica no es especialmente consumidora de agua, el principal problema es el de gestionar el agua de precipitaciones en una zona con un riego de torrencialidad especialmente alto. Ya tenemos problemas cuando se producen precipitaciones sobre suelo desnudo con escasa vegetación, mucho más si en vez de suelo desnudo está cubierto por una placa absolutamente impermeable.

¿Podría subir la temperatura con la implantación de estos huertos solares?

En el entorno de estas plantas la temperatura media sube, al igual que en los entornos urbanos. Hay un factor térmico urbano que se denomina isla de calor al que estamos acostumbrados.

¿Podría aumentar el riesgo de incendio a su vez si eliminas arboleda para crear suelos urbanos?

Esta sería una opción bastante torpe, si hay que eliminar árboles para instalar huertos solares estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Las placas fotovoltaicas suelen ir acompañadas de varias zonas periféricas de bosque o de arbolado que hacen que el impacto sea mínimo. De ahí que depende de dónde la instalen para que sean positivas o negativas.

¿Cuál sería el impacto visual?

El impacto es enorme, además, la reflexión de estas plantas es muy alta, llama la atención, esto se minimizaría evitando que sea visible desde otros ámbitos, con la dificultad de que no se puede esconder desde un punto más alto. De ahí que haga falta una moratoria para estudiar en qué puntos del territorio es más conveniente situar las plantas fotovoltaicas. Hay que reflexionar y tomar las decisiones con sentido común.