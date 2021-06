El Ayuntamiento implanta la zona azul en Huelin tras seis meses de pruebas

El Ayuntamiento de Málaga mantendrá la zona azul en el entorno de Echeverría de Huelin tras un periodo de pruebas de seis meses. El concejal del área de Movilidad, José del Río, ha explicado que esta decisión ha sido tomada en base a los datos obtenidos que reflejan "una tendencia al alza" en el uso del aparcamiento regulado.

Esta zona cuenta con un total de 448 plazas que, desde el 14 de diciembre (fecha en la que se puso en marcha la iniciativa), ha registrado un total de 95.201 operaciones. Este dato, extrapolado a la relación mensual de tickets por plaza, ofrece un ratio de 2,24 a fecha del 13 de junio, lo que supone un incremento con respecto al 1,54 en el que se situaba a principios de año.

La distribución de este total de movimientos refleja que las zonas con mayor nivel de rotación son la calle Tomás Echeverría, con más de 28.000 operaciones y una relación de ocupación diaria por plaza de 2,05; la calle Antonio Soler, con 17.280 operaciones y un ratio de 2,03 y la calle Pintor de la Fuente Grima, con cerca de 12.000 operaciones y una distribución de 1,37.

Del Río ha explicado que, durante el mes de mayo, las plazas de aparcamiento regulado de Huelin registraron una media en el ratio de ocupación de 2,19, un registro superior al de otros lugares en los que la zona azul "está consolidada", como es el caso de calle Mármoles o la Trinidad, que presentan ratios de 2,18 y 1,80 respectivamente.

Del mismo modo, el concejal ha señalado que a partir del 1 de julio se elimina el aparcamiento gratuito para los residentes, que hasta entonces había estado implantado. La tarifa de precios establecida para las personas que viven en la zona así como personas con movilidad reducida será "bajo las mismas condiciones" que en el resto de la ciudad: "0,20 céntimos al día y un euro a la semana", ha concretado Del Río.

En términos similares se ha manifestado Javier Frutos, de Mahos, que ha asegurado que hosteleros y comerciantes de la zona han mostrado una actitud positiva ante la medida "gracias a la reactivación económica y seguridad de la zona".

Desde el Ayuntamiento han explicado que en este proceso "se ha buscado el máximo consenso vecinal" a través de reuniones entre los responsables del Movilidad, Smassa y las asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona.

Sin embargo, desde la plataforma vecinal "No al sare en los barrios" alegan que "no se sientes escuchados". Isabel Romero, miembro de esta asociación, explica que, pese a que desde el principio se han reunido con ellos, "no han ofrecido ninguna alternativa a la zona azul, tan solo datos y más datos". "En la primera reunión nos prometieron que solo se pondría en marcha si había consenso, y ese consenso no ha llegado. Por eso hemos puesto en marcha esta consulta ciudadana para preguntar a los vecinos". Del Río ha explicado que respeta esas iniciativas vecinales pero que no se obtienen datos objetivos de ellas. Además, Romero expone que la situación de inseguridad que se vivía con los gorrillas no ha desaparecido, "ya que tan solo se han desplazado" a las zonas colindantes.

El próximo 14 de julio finaliza el periodo de prueba de la zona azul en Cruz de Humilladero, con unos datos que, en palabras de Del Río, "en estos momentos, se avecinan mejores que estos". Hasta la fecha no plantean implantar el sare en otras zonas, pero en calles colindantes "están surgiendo" peticiones de residentes que, de ser considerables, "tendremos que atenderlas".