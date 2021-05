Salado pide al PSOE que "reflexione" y afirma que Moreno no adelantará elecciones: "Le mueve Andalucía"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha pedido al PSOE, y más concretamente su secretario general, Pedro Sánchez, que "reflexione" tras su "clara derrota" en las elecciones en la Comunidad de Madrid celebradas este martes 4 de mayo. Además, ha considerado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, no adelantará los comicios autonómicos, incidiendo en que "le mueven siempre los intereses de Andalucía y no los intereses particulares del PP de oportunidad estratégica".

Así, después de felicitar a los compañeros del PP de Madrid y de lamentar las descalificaciones durante la campaña electoral a simpatizantes populares a los que, ha recordado, se ha llamado "tabernarios"; ha subrayado que Juanma Moreno "está centrado en la gestión de la pandemia y en la gestión económica".

"El presidente, en su ejercicio de responsabilidad y de defender los intereses de los ciudadanos, no adelantará las elecciones; estoy convencido de ello. Cuando toque las convocará y los ciudadanos decidirán en función de lo que han visto de la gestión del Gobierno del cambio en Andalucía", ha subrayado.

Salado ha puesto como ejemplo de estar "centrado en la gestión de la pandemia" que Andalucía es una de las comunidades autónomas de España que más vacunas está inoculando: "Vacuna que viene, vacuna que se pone. Si se nos suministran las vacunas que necesitamos podemos tener una gran noticia; casi dos millones de vacunas al mes y podemos afrontar el verano con una situación favorable de inmunidad de rebaño".

En su opinión, las "dos grandes cabezas perdedoras" de las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid son Pedro Sánchez y el exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno y líder de los socialistas es el "derrotado porque él ha liderado la campaña y no el señor -Ángel- Gabilondo".

"No puede estar en el mundo de la radicalización, en hacer oposición desde las instituciones y gobernar para las comunidades autónomas según el color político del presidente", ha afirmado el también vicepresidente del PP de Málaga, quien ha incidido en que los ciudadanos "no son tontos, se dan cuenta, por mucho que se quieran enmascarar a través de encuestas del CIS, que se usa partidariamente, y en la utilización de los ministros y miembros del gobierno para hacer oposición a las comunidades autónomas que no gobiernan".

Los ciudadanos, ha dicho, "lo han pagado mayoritariamente con el señor Pedro Sánchez", al que ha pedido que reflexione: "Tiene que ir a la moderación; ha sido siempre un partido necesario para la estructuración del Estado, de España, para crear equilibrio territorial y esa senda la ha perdido. Esto puede ser el principio del fin de Pedro Sánchez y del PSOE en toda España porque Madrid es Madrid pero esto se visualiza".

Así, ha puesto como ejemplo cómo desde el Gobierno se ha ido contra comunidades gobernadas por el PP como precisamente Madrid y también Andalucía: "Con las ayudas, las subvenciones al turismo, el suministro de vacunas se ha discriminado a Andalucía y eso los ciudadanos lo perciben y lo ven y al final te pasa factura en un proceso electoral".

Salado ha añadido que esto se ha visto también "claramente" en Madrid, donde "se han estado tomando decisiones en contra por intereses partidistas durante la pandemia, perjudicando las decisiones que quería tomar la presidenta Díaz Ayuso, medidas como que se iba a obligar a subir impuestos. Eso no ha ocurrido nunca en la política española, ha tenido autonomía cada presidente de comunidad autónoma dentro de sus competencias".

En definitiva, según el presidente de la Diputación malagueña, tras estos resultados electorales, el PSOE "tiene que reflexionar, hacer más política de Estado y buscar más consensos con el PP". "Tenemos que sacar al país de esta situación de crisis. No ha querido apoyarse en el principal partido de la oposición. Han ido a dividir y eso se paga".

También se ha referido a Ciudadanos, "que tiene que replantearse su postura en este escenario". Así, ha aludido a que "siempre se le ha calificado, y lo he oído muchísimas veces en tertulias políticas, que es un partido veleta, cambiando de opinión y eso lo pagan los ciudadanos y al final el viento se los puede llevar".

"Siempre es necesario que haya partidos centrados, que busquen consensos, eso no quiere decir que Cs siempre apoye todas las posturas del PP, está apoyando posturas de otros grupos políticos pero siempre que estén en la moderación, en el consenso, en crear una línea de defensa del Estado, de España, una nación con sus peculiaridades pero creo que el PSOE ha perdido esa senda".