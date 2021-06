Salud confirma el cierre de la maternidad del Clínico de Málaga al defender la “reunificación”

La Consejería de Salud defiende la "reunificación" de la maternidad del Clínico con la del Materno, que se trasladó a este hospital para hacer hueco durante la primera ola en el de Teatinos al aluvión de pacientes Covid. La presión asistencial hace tiempo que bajó, pero los paritorios no vuelven a su anterior ubicación. La Administración sanitaria no pronuncia la palabra cierre, pero su apuesta por la "reunificación" es una confirmación en toda regla.

El tema llegó este viernes al Parlamento donde el consejero, Jesús Aguirre, destacó que ha permitido "optimizar servicios". La oposición le reprochó la decisión y le recordó las más de 15.000 firmas con las que se reclama su apertura.

Por su parte, la junta de personal del Clínico emitió un duro comunicado en el que manifestó que "centralizar una maternidad de más de 30 años, no sólo es un problema para los profesionales, sino también una pérdida irreparable para la ciudadanía". El documento fue respaldado por seis organizaciones sindicales -CCOO, CSIF, FTPS (SAE-FATE), Satse, Sindicato Médico y UGT- que urgieron a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud a "recapacitar" y dar marcha atrás en la decisión.

Pero el cierre es un hecho y las palabras del consejero de Salud, Jesús Aguirre, este viernes en el Parlamento apuntan a que no habrá vuelta atrás. "Con la reunificación lo que aumenta es la calidad asistencial en el Materno Infantil", que está "perfectamente dotado; es un magnífico hospital que aglutina perfectamente toda la demanda de partos con calidad excepcional". Tras la integración, se han atendido 4.537 partos, con 4.677 vivos, un 27,13 por ciento mediante cesárea, y 72,44 por ciento con anestesia epidural. "Desde ese momento los profesionales del área obstétrica están trabajando conjuntamente, en una plantilla que consta con más de 60 facultativos, matronas, personal de enfermería... y que están dando la respuesta asistencial óptima y que en ningún caso ha supuesto la disminución de los profesionales", dijo Aguirre.

La junta de personal, por su parte, recuerda que la maternidad del Clínico es la única a nivel nacional que no ha recuperado su actividad tras pasar los peores meses de la pandemia. "Se están infrautilizando recursos materiales ya que esta unidad permanece cerrada", lo que -denuncian los sindicatos- suma preocupación entre los trabajadores. Además, los representantes de la plantilla apuntan que con la unificación de los paritorios del Clínico y el Materno, este último hospital sufre una disminución del espacio físico. "Genera problemas de sobrecarga para las usuarias, especialmente en esta época de pandemia en que hay que respetar las distancias; salas de espera de monitores saturadas, aumento de los tiempos de espera en Urgencias y constantes traslados de pacientes para reorganizar espacios", señala la junta de personal.

Para los seis sindicatos, supone un recorte en el derecho a elección de maternidad pública y a una segunda opinión de las gestantes. Además, recuerdan que Málaga sería la única gran capital andaluza con una sola maternidad pública, ya que Sevilla tiene tres y Granada, con menos población incluso que la capital de la Costa del Sol, cuenta con dos. Según estas organizaciones, la centralización es “un agravio comparativo”.

Por su parte, en el Parlamento, el socialista Javier Carnero dijo no entender por qué Málaga pierde un servicio. "Entendemos que en el momento álgido de la pandemia se tuviese que prescindir de manera momentánea de ese servicio, pero creemos que ya no existe motivo alguno". Resaltó que as movilizaciones por su reapertura "son cada vez más numerosas, como más numerosas son las adhesiones para que el servicio sea puesto en marcha en su totalidad". Y agregó: "No entendemos esta postura que parece de cerrazón".

Desde el 1 de mayo se han recuperado en el Clínico las urgencias ginecológicas de gestantes pero no los paritorios. Por eso, Carnero insistió que "esta situación mantenida de forma sostenida permanente supone una merma de los derechos asistenciales de las mujeres".

El parlamentario de Adelante Guzmán Ahumada también arremetió con la posición de la Junta. "Con esta decisión se le está negando a miles de mujeres de la mitad de Málaga, de la comarca del Guadalhorce y de las poblaciones de Benalmádena y Torremolinos, entre otras, a tener una asistencia completa ginecológica, partos, pospartos en su hospital de cabecera".

"Málaga no puede tener una única área de maternidad, más cuando el conjunto de servicios han vuelto a su lugar de origen, ampliado UCI en Clínico, y cuando tiene un beneficiario", dijo, aludiendo a clínicas privadas, según informa Europa Press. "Los aumentos de partos en clínicas privadas se han beneficiado y han hecho caja con un aumento de más del 15 por ciento", precisó. "La crisis ha puesto en evidencia y sacado a la luz el deterioro de la sanidad pública. No podemos salir de la crisis siguiendo recortando servicios, menguando la cartera de servicios como esta maternidad en el Clínico", ha concluido.