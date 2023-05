Salud compromete contratos de larga duración para que los MIR que acaben se queden en Andalucía

Las 1.804 plazas MIR de todas las especialidades ofertadas por Andalucía se han cubierto en primera convocatoria. Esta buena acogida de los facultativos es achacada por la autoridades sanitarias a "las importantes mejoras" de los últimos años en materia laboral en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Pero, con la escasez de médicos, no sólo hace falta que los profesionales vengan a formarse, sino que se queden.

Según el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, el SAS ofrecerá contratos de larga duración para retenerlos. Sobre todo, en Medicina de Familia, una especialidad deficitaria y de que la se jubilarán muchos profesionales en los últimos años. El representante autonómico aseguró que este año ya se han ofrecido plazas de larga duración a los facultativos que han acabado su residencia. "El año pasado, tres de cada cuatro residentes se quedaron en Andalucía y este año queremos superar ese porcentaje de modo que sea lo más amplio posible", indicó durante el acto de presentación del nuevo gerente del Clínico, Jesús Fernández Galán.

Guzmán precisó que en el caso de zonas de difícil cobertura, se ofrecen contratos de un año e interinidades, con lo que la vinculación al SAS puede "durar años". En cuanto a los puestos que teóricamente son más fáciles de cubrir, el viceconsejero apuntó que la contratación será de "seis meses como mínimo".

El número dos de la Consejería mostró su satisfacción porque "todos los mires de Andalucía" se hayan adjudicado en primera convocatoria, incluidos los de Medicina de Familia. Una realidad que contrastó con el escenario a nivel nacional en el que de esta especialidad quedaron sin cubrir unas 200 plazas en primera convocatoria y unas 130 en segunda. Para Guzmán, la respuesta de los residentes al optar por la comunidad autónoma se debe a las mejoras. "Los profesionales saben lo que eligen; buena formación y estabilidad y calidad en el empleo", dijo. "Estos datos son fieles reflejos de lo que está ocurriendo en los lugares y es descriptivo de que es una comunidad autónoma atractiva para venir a trabajar. Le hemos dado la vuelta a esa sensación de que los médicos se querían ir", argumentó.

Pero mientras el viceconsejero tiene una visión optimista de la situación, cuatro sindicatos mantienen movilizaciones contra el "deterioro" de la Atención Primaria. UGT, CCOO y CSIF realizaron concentraciones este jueves en todas las capitales de provincias de la región para exigir mejoras en los centros de salud. Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz continúa con su huelga de los miércoles en este nivel asistencial, aunque el paro está teniendo poco seguimiento.

Guzmán, que dijo respetar las movilizaciones, las interpretó como protestas dentro de un contexto electoral. "Es un momento próximo a las elecciones y es normal que se aprieten las reivindicaciones un poco más", comentó. Añadió que es normal y "parte de las reglas de juego". Pero aseguró que la Consejería de Salud busca "un pacto por la Atención Primaria" por el que "nunca se ha dejado de trabajar". Según Guzmán, la Administración autonómica "siempre está dispuesta a dialogar y negociar". Incluso apuntó que hay sobre la mesa un documento de 20 puntos y que un "acercamiento". No obstante, reconoció que "no se cerró el acuerdo por una reivindicación salarial para la que necesitamos más tiempo para ajustar los presupuestos". Según el representante de Salud, en el próximo encuentro previsto para el día 17 de mayo "intentaremos cerrar el acuerdo y si no, seguiremos negociando en el verano".

Respecto a los relevos en la dirección del Hospital Regional, Guzmán insistió en que se trató de "temas personales" y que no hubo nada "traumático". La anterior gerente del centro, María del Mar Vázquez, dimitió a finales de febrero y el director médico del complejo, Víctor Navas, lo hizo a finales de abril después de que 50 pediatras pidieran que fuese apartado del cargo. Ambos argumentaron "motivos personales". Renuncias que se produjeron precisamente cuando dos profesionales del hospital fueron llevadas ante la Fiscalía por la entonces gerente; denuncia que finalmente fue archivada por el Ministerio público. Guzmán dijo que los cambios "forman parte de la dinámica" en los centros y que la gestión sanitaria "no es una ocupación agradecida". Y añadió: "Para el progreso de las organizaciones, los que están frente a las mismas tienen que ir adaptándose a las necesidades y si las personas no se adaptan a las necesidades de la organización, tienen que pasar a otra responsabilidad para que el impulso necesario lo asuma otra persona".