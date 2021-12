Salud espera la "participación activa de los padres" en la vacunación de sus hijos contra el Covid

El próximo lunes llegan las dosis contra el Covid para los niños de 5 a 11 años y el miércoles empieza la vacunación. La Consejería de Salud confía en la “participación activa de los padres” en la inmunización de sus hijos. “No esperamos negacionismo ni rechazo”, ha dicho el consejero, Jesús Aguirre, ya que la inoculación requiere de la autorización de los progenitores.

El responsable de Salud ha apelado a la “sensibilidad” de los andaluces que ha hecho que el 92% de las personas a partir de los 12 años tengan ya puestas dos dosis de la vacuna contra el Covid. “Lo lógico es que los padres participen activamente igual que con el resto de las vacunas; nunca ha habido rechazo”, ha señalado.

En la provincia de Málaga hay unos 125.000 niños de 5 a 11 años. Salud prevé a lo largo de enero “todos” esos menores tengan al menos una dosis. A nivel autonómico, llegará una primera remesa de 260.000 dosis que se administrarán “en 10 o 15 días” y a principios de año vendrá otra partida de 440.000 con lo que la Consejería estima que en enero podrá haber inoculado “al menos” una dosis a ese grupo de edad, tras la reciente autorización de la Agencia Española del Medicamento.

En un acto en Málaga en el que se presentaron 21 uvis móviles para renovar la flota del 061 –ocho de ellas para Málaga–, Aguirre ha avanzado además que pese al “crecimiento sostenido” de la incidencia, la Junta no va a tomar por ahora “ninguna media coercitiva” más allá del pasaporte Covid dado que el aumento de la tasa no está teniendo mucho impacto en los ingresos hospitalarios. “Estamos preocupados y expectantes pero no hay porqué tomar medidas restrictivas bruscas”, dijo el responsable andaluz de Salud, que concretó que la región andaluza es “la que menos incidencia acumulada tiene de toda Europa”. De momento, el pasaporte Covid es obligatorio para acceder a hospitales –aunque no para consultas y urgencias– y residencias. La Junta está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) también lo apruebe en los próximos días para la hostelería y los locales de ocio.

Aguirre avanzó que antes de que acabe el año, el Comité de Expertos volverá a reunirse para hacer una valoración de la situación epidemiológia y determinar las medidas a aplicar en consecuencia.