Salud prevé tener vacunados a mediados de enero a "todos" los niños de 5 a 11 años de Málaga

"A mediados de enero prevemos tener vacunados contra el Covid a todos los niños de Andalucía" de 5 a 11 años. Así de rotundo ha sido el delegado de Salud, Carlos Bautista. Este miércoles comenzó la inoculación entre los menores en edades comprendidas de 9 a 11. La intención de la Administración sanitaria es agilizar al máximo la administración de dosis y comenzar cuanto antes con el grupo de 5 a 8 años.

Bautista apuntó que "el suministro es muy bueno y llegan con tiempo para su distribución". Andalucía ya ha recibido una primera remesa de 260.000 dosis y prevé que lleguen otras 400.000 en enero. De ahí que se calcule que como mucho tras la festividad de Reyes se inicie la vacunación en el grupo de 5 a 8.

Los menores de 12 no se habían vacunado porque hasta hace unas semanas las agencias Europea y Española del Medicamento no lo habían autorizado. Una vez que obtuvo la luz verde, el proceso se inició de inmediato. Pero todavía no esta permitida la inoculación en menores de 5 años. Bautista aclaró que "no vamos a parar" de vacunar, salvo los festivos más señalados de las próximas semanas. Aunque siempre el proceso estará condicionado por la llegada de dosis, dijo que "vamos a poner muchísimas vacunas de aquí a enero".

La vacunación de los niños es decisión de los padres. Pero el delegado animó a los progenitores a que los vacunen porque la actitud contraria "supone un riesgo" para los pequeños. "Es importante que se den cuenta que lo que nos importa es la vida de sus hijos. Las vacunas contra el sarampión, la varicela o la polio han salvado muchas vidas. Igual que han salvado muchas vidas la higiene, la distancia y las mascarillas", insistió. Pero el representante autonómico destacó el comportamiento ejemplar que en general tienen los padres con la vacunación contra la quincena de patologías incluidas en el calendario infantil y cuya cobertura roza el 95%.

Según Bautista, las primeras jornadas de inoculación de los menores se están desarrollando sin incidencias -salvo las dudas e inquietudes "lógicas" de los padres- gracias a "un sistema engrasado" que ya ha puesto más de 14 millones de dosis anticovid en toda Andalucía.

El proceso de inmunización se está desarrollando de acuerdo a la "idiosincracia" y características de cada distrito sanitario. Centros de salud, unidades móviles, pabellones deportivos, colegios e incluso hospitales están siendo los puntos de vacunación infantil contra el Covid. Los horarios incluyen tardes y fines de semana.

Para el delegado, este proceso de inoculación es fundamental para acabar con ese "reservorio" del virus que en este momento son los niños. Estos, aunque en general no padecen la enfermedad de forma grave, son en muchos casos los vectores a través de los que se contagian sus abuelos o también sus padres si no están vacunados. El objetivo de la vacunación infantil anticovid es proteger a los menores, pero también evitar que sean ese vehículo de transmisión del virus. Al aumentar la inmunidad de grupo, que ahora está en torno al 80% de toda la población, se hace un cortafuego que ataja la propagación del patógeno.