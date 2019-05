Salvador Moreno Peralta afirma que hay una “burbuja” turística en el Centro de Málaga

El arquitecto malagueño Salvador Moreno Peralta ha asegurado esta tarde en una conferencia celebrada en la sede de Cajamar que la capital se encuentra en una “burbuja” turística en la explotación del centro histórico, si bien destacó que el modelo ha sido, hasta ahora, exitoso. “Estamos ante una nueva burbuja y como toda burbuja tiene fecha de caducidad, como lo tuvo el desarrollo inmobiliario de la costa en los sesenta-setenta, que acabó devaluando muchos destinos turísticos por su propia saturación”, argumentó.

Más información Documento: Texto íntegro de la conferencia de Salvador Moreno Peralata

Este profesional inició su charla alabando el “éxito” del modelo o marca Málaga, a través del cual “la ciudad ha sabido conjugar inteligentemente el turismo, la tecnología de la comunicación y la cultura”. El arquitecto desgranó el desarrollo de proyectos en la capital malagueña en los últimos años y explicó que “las ciudades rivalizan hoy en ese mercado planetario como si fueran empresas: las ciudades globales como multinacionales y las ciudades medias como pymes. Lo que ha hecho Málaga es encontrar su nicho de mercado definiendo con sus monumentos, sus calles y la variedad de su vida urbana su seña de identidad corporativa”.

En este sentido, Moreno Peralta comentó que el hecho de que Málaga no fuera elegida Capital Cultural Europea en 2016 –para lo que llevaba varios años preparándose y que recayó en San Sebastián– fue en parte positivo porque permitió todo ese desarrollo cultural e incluso entrar de lleno en aspectos como las ciudades inteligentes. “Aquel fracaso de la convocatoria acabó siendo un éxito aunque de cuyo exceso se puede morir”, señaló.

Salvador Moreno Peralta “La invasión de apartamentos turísticos deja poco valor añadido”

El arquitecto lamentó la “invasión de apartamentos turísticos legales o ilegales” porque sus usuarios “gastan menos” y porque “las plataformas de venta on line están radicadas en el extranjero y la práctica totalidad de los propietarios que han adquirido edificios para su destino como apartamentos turísticos son empresas foráneas o fondos de inversión”. “Eso explica que esta explosión económica deje en la ciudad muy poco valor añadido, lo suficientemente poco para tener una escasa incidencia en los datos de paro y empleo”, añadió.

Moreno Peralta criticó otros “indeseados efectos colaterales” como la “expulsión de los residentes” del Centro por no poder hacer frente al fuerte aumento del precio del alquiler. No obstante, sí vio con buenos ojos que se están rehabilitando edificios “amenazados de ruina que no tendrían otra salida comercial”.