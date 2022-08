Sanitarios denuncian la agresión a una psicóloga en el centro de salud de Puerta Blanca, en Málaga

Nueva agresión a un profesional sanitario. Esta vez, la víctima ha sido una psicóloga del centro de salud de Puerta Blanca. La supuesta autora de los hechos, una paciente que quería ser atendida por psiquiatría, al parecer golpeó e insultó a la especialista, según han informado a este periódico fuentes cercanas al caso.

Un equipo multidisciplinar decidió que la paciente, según su historial, debía ser atendida por la psicóloga en primer lugar, explica el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín. Si bien, cuando entró en consulta se negó y pidió ser valorada por un psiquiatra, a lo que la sanitaria indicó que debía pedir una nueva cita directamente con esa especialidad.

En teoría, la paciente salió de la consulta y fue momentos después cuando volvió a entrar y agredió físicamente a la psicóloga mientras la insultaba, manifiesta Martín, quien apunta que la sanitaria recibió golpes en brazos y piernas, además de empujones. La especialista denunció los hechos ante la Policía Nacional, por lo que la paciente fue detenida y se celebró un juicio rápido que está pendiente de sentencia.

Aunque las heridas que presenta no revisten gravedad, el presidente del sindicato asegura que la víctima "no se encuentra bien psicológicamente". "Nadie se siente bien cuando te agreden y sobre todo cuando no has creado las circunstancias. Todo lo contrario, lo único que intentas es atender a una paciente", expresa.

Asimismo, Martín aclara que la paciente "no presenta un diagnóstico severo de salud mental" y expone que "el problema está relacionado con la falta de educación y respeto a los demás. Ella ni siquiera permitió que la viera la psicóloga y encima la agredió, así de sencillo y repugnante".

Pese a que la presunta agresión tuvo lugar el 10 de agosto, el SMM ha decidido ahora mostrar su repulsa ante este tipo de comportamientos "cada vez más recurrentes" -señala el presidente de la asociación de trabajadores- con una concentración a las puertas del centro de salud donde tuvieron lugar los hechos este martes a partir de las 10:00 horas.

El año pasado se registraron en los centros sanitarios de la provincia de Málaga, entre todas las categorías, 187 agresiones. De ellas, 26 fueron a médicos. Pero de esta cifra, sólo 10 facultativos pusieron una denuncia. Es decir, que casi el 62% de los médicos atacados física o verbalmente no denunciaron.

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) dispone de un Teléfono de Atención Urgente (TAU) para casos de agresiones operativo de 8 a 20 horas todos los días del año (incluidos festivos) atendido por el equipo jurídico del Commálaga. Fuera de ese horario, el Colegio recomienda llamar al 091 donde la asistencia ha mejorado gracias a la creación de la figura de los interlocutores policiales sanitarios, agentes especializados en este tipo de delitos.

Además, la corporación editó la guía Respétame. Soy tu médico, en la que da a conocer toda la labor que realiza en su lucha contra las agresiones a sanitario. Dispone también de un servicio psicológico atendido por el psiquiatra José Miguel Pena Andreu ya que tras el suceso, la víctima puede padecer un shock postraumático. Todos estos servicios son gratuitos para la colegiación de Málaga y provincia.