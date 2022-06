¿Sigue siendo España el país del vino en 2022?

Aunque España es uno de los mayores productores de vino, no es el único. Entre otros, siempre ha estado debatiendo el título del País del Vino con Francia e Italia. La crisis provocada por el COVID no fue compasiva con este sector, sino todo lo contrario, ya que el cierre de la hostelería y la restauración ocasionó grandes pérdidas a las bodegas de vino. Si bien es cierto, que la gente pasaba más tiempo en casa y consumían esa bebida, estas cifras no alcanzaban a las que se conseguían cuando los restaurantes, bares y hoteles permanecían abiertos. Tiendas online de neveras de vinos, como vinotecashop, también sufrieron las consecuencias.

De hecho, en 2020 la venta de vino fue afectada con un descenso en las ventas de más del 30 %. No obstante, esto ha remontado en 2022 donde parece que hemos recuperado nuestra normalidad. Aunque siguen habiendo ciertas restricciones, estas son pequeñas y no están afectando al sector hostelero. Se estima que se ha recuperado en un 21 % las ventas del vino en España, aunque ahora hay temor de que la subida en los precios en general pueda influir en esta recuperación.

¿Significa esto que España seguirá siendo el País del Vino en 2022? Es probable, aunque tiene grandes competidores como Francia, Italia, Alemania y Portugal. La ventaja con la que juega España es que tiene diferentes cosechas en distintos lugares del país, con lo cual puede ofrecer muchas variedades de vino de buena calidad y con gran intensidad, así como el mejor cava español. Esto ha sido una de las claves de su éxito que ha atravesado fronteras.

¿Qué tipos de vinos encontramos en España?

No hay duda de que hay ciertos tipos de vino de nuestro país que son mucho más conocidos. Pero hay muchísimos entre los que elegir. Estas son algunas de las zonas de las que sale el mejor vino en nuestro país:

Rioja

No hay duda de que esta variedad de vino ha atravesado fronteras. Su cosecha se realiza en la zona norte del país y podemos encontrar tanto tintos como blancos, aunque sean los primeros los más cotizados. Algunas de sus botellas más antiguas y bien conservadas cuestan miles de euros.

Ribera del Duero

El Ribera del Duero es otro de los vinos más famosos tanto dentro como fuera de nuestro país. Se diferencia con el Rioja en que su cuerpo es mucho más intenso, así como su valor. Su cosecha se lleva a cabo en Castilla y León, concretamente en la zona cercana al río Duero.

Aunque en esta zona de Castilla, también encontramos los conocidos vinos de Rueda, Toro, Cigales, Arlanza y Arribes entre otros.

Utiel

En la Comunidad Valenciana encontramos los conocidos vinos de Utiel, un pequeño pueblo tradicional en el que siguen haciendo algunos de los mejores vinos de nuestro país. Tal vez no es el más conocido, pero si eres un aficionado del vino te animamos a que lo pruebes y vivas una experiencia diferente con un vino único.

La Mancha

Los vinos de Castilla-La Mancha se caracterizan por tener cuerpo y un olor intenso, pero con un bajo precio. Son los más comunes en supermercados y grandes superficies, aunque si quieres probar una original, nada mejor que acercarte a una de sus bodegas en Castilla la Mancha. Algunas de las variedades más reconocidas son el Valdepeñas o el Ribera del Júcar, entre otros.

Aragón

La provincia de Aragón encontramos el Somontano, el Campo de Borja o el Cariñena, entre otros. Vinos jóvenes con sabores afrutados, pero muy intensos.

Madrid

La capital de España no podía quedarse atrás en la producción de vino, así que han creado los suyos propios, que si bien no son los más famosos siguen siendo exportados a distintos países del mundo.

Galicia

Galicia es otra de las zonas del país más valoradas por sus vinos. Todos conocemos el famoso Albariño, aunque hay otras zonas como las Rías Baixas, Riviera Sacra o Monterrei donde podemos encontrar distintas variedades tanto de vino blanco como de vino tinto.

Cataluña

Si bien el cava es uno de los líquidos espumosos más conocidos de esta zona, también hay muchas variedades de vino que podemos encontrar. Gracias al Penedés, las uvas de la zona son espléndidas para la producción de vino.

País Vasco

En esta zona de España podemos destacar el Txakolí, un vino de sabor intenso y aromas frutales que se toma frío con la excelente gastronomía vasca.

Navarra

El vino de Navarra es otra de las DO que está cobrando fama en nuestro país.

Como ves, ESPAÑA tiene muchísimas cartas jugando para volver a ser el país del vino de 2022.