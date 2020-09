El Sindicato Médico de Málaga critica que la atención primaria está "saturada" y prevé un otoño "difícil"

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) no se cansa de repetirlo. La atención primaria en la provincia de Málaga está "completamente saturada" y sufre un claro "déficit de médicos". "Es imprescindible la creación de las plazas necesarias urgentemente", exige.

El problema no es nuevo, ya que, "las plantillas no están dimensionadas para la población a la que se atiende, en comparación con el resto de Andalucía", pero ahora, el coronavirus complica el escenario, de ahí a que insistan en que "ahora con la pandemia hay que solucionarlo de una vez por todas". "Si no se hace, va a ocasionar graves problemas sanitarios", advierte el SMM en una nota.

Además, los médicos demandan que los contratos sean más largos y que se renueven los que se han hecho a los eventuales para cubrir las vacaciones, y permanezcan en su puesto laboral al menos durante un año.

Esto sería, a juicio del SMM, "una solución" para atajar el problema debido a la falta de profesionales para hacer frente al otoño, que se presenta "difícil ante las previsiones de aumentos de casos de Covid-19, además de la epidemia de gripe, resfriados y demás enfermedades respiratorias que se esperan como cada año en estas fechas".

Por estos motivos, el Sindicato Médico de Málaga insiste en que "no se puede dejar finalizar los contratos de los facultativos que actualmente están en activo porque más adelante tendremos serios problemas para encontrar personal".

"Aunque desde el SAS se está haciendo un esfuerzo, hay que poner en marcha un proyecto para poder frenar la pandemia desde la Atención Primaria y dado que esta área es la primera e imprescindible barrera para frenarla, si no tiene medios ni personal suficiente, la pandemia volverá a saturar plantas hospitalarias y UCI", han manifestado.

Desburocratización del trabajo de los médicos

Por otro lado, es necesario la desburocratización del trabajo del profesional médico que, según denuncia el SMM, ejerce muchas labores "que no les corresponde hacer". "Si se les descarga de temas administrativos, tendrán más tiempo disponible para atender a los pacientes en aquellos procesos que son de su exclusiva competencia", explican desde el sindicato.

"Tener a un médico haciendo este tipo de trabajo es un despilfarro en dinero y una irreparable pérdida del recurso necesario para atender lo más grave y lo más importante", insisten.

En este sentido, el Sindicato Médico de Málaga afirma que, actualmente, con las informaciones que manejan, no se satisfacen las expectativas de "soluciones urgentísimas que esperan los médicos de atención primaria, y tampoco tienen un calendario de aplicación de esas medidas que quiere tomar la Consejería de Salud".

La atención telefónica "convierte a los médicos en telefonistas"

Por otro lado, sobre la atención telefónica, el Sindicato Médico de Málaga considera que es "una medida que facilita y aumenta la capacidad para atender a más pacientes", pero subraya que "está mal diseñada porque ha convertido a los médicos en el filtro exclusivo de ellos mismos y, por tanto, en telefonistas".

De modo que, urgen a realizar los cambios pertinentes para que el facultativo tenga tiempo para hacer su trabajo y no el de otros, y reciba el adecuado apoyo de personal administrativo. "La consulta telefónica precisa de cierta regulación, medios materiales, apoyo administrativo y que se corrijan los problemas que han ido poniéndose en evidencia tras su implantación", concluye.

En cualquier caso, el SMM insiste en que los centros de salud no están cerrados. "Cualquiera puede venir y comprobar que no es así, sólo se han aplicado las necesarias medidas de seguridad para proteger a la población que acude presencialmente y a los profesionales", manifiesta.

Por último, el SMM recuerda que los profesionales de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), también se encuentran "saturados de trabajo y con unas condiciones laborales que no se revisan desde hace más de 13 años".

De igual forma que el área de Pediatría, donde la falta de profesionales "no es coyuntural", pues "no deja de agravarse". "En este contexto, la vuelta a las aulas, con el previsible contagio de algunos menores y la preocupación de sus padres, provocará tensiones y empeorará la sobrecarga de los facultativos", finaliza.