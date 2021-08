Sindicatos de la Policía Nacional denuncian carencia de personal y uniformes

El retorno de los turistas a Málaga durante este verano ha venido acompañado de un incremento de la actividad en el aeropuerto de la ciudad. Un aumento en las fluctuaciones que ha provocado el "desbordamiento" de los agentes de la Policía Nacional que trabajan allí. Juan Carlos González, secretario provincial de la Confederación Española de Policías (CEP), explica que, durante los meses en los que ha habido más restricciones, el aeropuerto ha estado a "medio gas" y que se ha podido sacar adelante el trabajo: "Ahora se han puesto de manifiesto las carencias".

Un problema que tiene su origen en el catálogo de la provincia. Asegura que está obsoleto y que, además, no se encuentra al 100%: "Actualmente presenta un déficit del 15%, pero aunque estuviera al máximo de su capacidad, no sería suficiente porque se ha quedado pequeño". La situación más sensible la viven en control de pasajeros. Actualmente hay unos 100 funcionarios, pero González detalla que faltarían al menos otros 20: "No hablamos de inspectores y subinspectores, solo de policías en controles".

Con la llegada del Brexit, los turistas británicos (el grueso de los viajeros que llegan a Málaga) tienen que pasar controles más exhaustivos, a diferencia de los procedentes de países de la Unión Europea. Debido a la falta de personal, esto implica un incremento de las colas y, por tanto, de posibles reclamaciones: "Hay días en los que los compañeros ni siquiera pueden ir a tomar café. En algunas ocasiones, cuesta encontrar un hueco para ir al baño", relata. Define la situación del aeropuerto como "lamentable" y detalla que, pese a que la actividad aérea no este al 100%, ya "están notando" todas las complicaciones derivadas del número de trabajadores.

Pero no es el único problema que afecta al Cuerpo. La falta de uniformes es otra de las reclamaciones que los sindicatos han presentado. Susana Corrales, secretaria provincial de la UFP, hace hincapié en la carencia de prendas oficiales: "Pusieron en marcha una página web para poder pedir la ropa que nos faltaba. Desde los sindicatos lo celebramos, pero al final no fue así. No hay tallas y las únicas disponibles son, o muy grandes o muy pequeñas. Una 48 de pie o una triple XL". Explica que, este verano, tuvo que prestarle sus pantalones a una compañera que tenía que jurar bandera: "Me los devolvió por mensajería". Coincidiendo con el patrón de la Policía, Corrales afirma que es habitual ver a compañeros llamándose, unos a otros, para conseguir ropa de gala.

González relata que existe una buena relación entre la Comisaría Provincial de Málaga la Jefatura de Granada: "Nos consta que en muchísimas ocasiones se han cambiado prendas entre ambas provincias". A la ausencia de uniformes, se suma el estado en el que se encuentran algunas piezas. A veces están descoloridas, las tallas no son las correctas o, simplemente, presentan rotos que son remendados por los propios agentes.

Una reclamación que va en consonancia con la denuncia que Jupol puso a principios de mes. Una ausencia de stock que se hace patente en prendas como pantalones, cinturones o camisas, y se acentúa en el caso de la UIP (Unidad de Intervención Policial).