Sindicatos denuncian el retraso de parte de las nóminas de diciembre del SAS

Diferentes sindicatos han arremetido duramente contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) después de que éste informara en su página web de que la nómina complementaria de algunos profesionales se abonará "en enero para ajustarse a la reclasificación presupuestaria necesaria y poder cumplir los plazos de dicha reclasificación". El comunicado del SAS añade que “en la nómina del mes de diciembre se incluye habitualmente la nómina normal, la paga extra y la nómina complementaria que se abonará en algunos casos el próximo mes de enero”.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha advertido de la merma ya que "no se abonará la totalidad de los conceptos retributivos habituales, entre los que se encuentra la productividad fija que cobran los que no tienen dedicación exclusiva". Una bajada que, según han explicado, se une a la "situación precaria y de sobresaturación" que viven los facultativos andaluces. El SMM ha señalado que "no hay explicación que pueda satisfacer a quienes van a ver mermada su nómina complementaria en estas fechas y mucho menos después del castigo que han supuesto para nuestro colectivo estos dos últimos años y la situación precaria y de sobresaturación que vivimos".

Asimismo, los facultativos andaluces consideran "inaceptable" el retraso y califican de lesiva la medida que afecta en su inmensa mayoría a esta categoría que es la que mayor porcentaje de su salario cobra en nómina complementaria. "Nuestro colectivo está cansado, saturado, estresado y desanimado, tiene la sensación de que esta administración ha vuelto a relegarlos en los avances y las negociaciones", han señalado. Además, han agregado que el colectivo piensa "que no se están poniendo los medios necesarios para mejorar tanto la asistencia sanitaria como las condiciones laborales en la que se presta". En esta línea, el SMA ha resaltado que, "ahora, 'como regalo de navidad', (el colectivo) se encuentra con una merma en su nómina complementaria que agudiza la sensación de abandono y discriminación por parte de la Administración".

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha exigido de manera inmediata al SAS explicaciones sobre este retraso en las nóminas, así como detalles sobre a qué profesionales y qué cuantías afectará, que en cualquier caso considera injustificable. Para Satse, "bien sea por un fallo técnico o por problemas de liquidez, retrasar el pago de una nómina en plenas navidades tras años de penurias y tras una crisis sanitaria en las que los profesionales sanitarios han dado más del 100 por 100, va en contra de una política que haga fuerte el sentimiento de pertenencia al sistema sanitario público y fidelice a sus profesionales para que contribuyan a la mejor atención sanitaria a la población". Al contrario, ese anuncio "genera desapego y sentimiento de maltrato a los profesionales precisamente en un momento en el que más se les está exigiendo", según el sindicato. Además de reclamar una "solución urgente", el sindicato ha recomendado a los profesionales del SAS que comprueben todos los conceptos que se les abonen en las nóminas complementarias de diciembre y enero por si fuera necesario tramitar posteriormente reclamaciones.

A su vez, UGT reprochó el "desprecio" hacia los 120.000 profesionales del SAS que supone que "sin más explicaciones y sin datos de ningún tipo premie a sus trabajadores con un recorte" de Navidad. La central tachó de "indignante" que la Consejería de Salud "desprecie de una manera tan burda a sus trabajadores y no tenga ni la valentía de dar la cara para explicar este desaguisado. El sindicato apunta que el problema es que el SAS se ha quedado "sin presupuesto" y sostiene que las unidades de atención al profesional de cada centro están "desbordadas" por las consultas del personal.