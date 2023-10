La Sociedad de Cazadores de Málaga sufre pintadas con insultos en su sede social

La Federación Andaluza de Caza ha expresado su "preocupación y rechazo ante los recientes actos de vandalismo e insultos" que han tenido lugar en la sede de la Asociación Federada de Cazadores de Málaga, en cuya puerta han pintado la palabra "asesinos".

Según detallan a través de un comunicado de prensa, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado al domingo, cuando la sede social de esta sociedad de cazadores de malagueña, ubicada en el barrio de El Molinillo de la capital, apareció con dos pintadas con la palabra "asesinos" un día después de que celebraran la primera de las monterías programadas por la asociación.

La Asociación Federada de Cazadores de Málaga ya se encuentra en contacto con los Servicios Jurídicos de la Federación Andaluza de Caza "para denunciar un hecho que evidencia la falta de tolerancia de quienes no respetan una actividad legal y que contribuye a la conservación".

"Los cazadores estamos cansados de soportar ataques de odio e insultos por el simple hecho de vivir conforme a nuestros valores y a una actividad que para nosotros representa un modo de vida. Desde la Federación queremos mandar un mensaje de apoyo, solidaridad y ánimo a la Asociación Federada de Cazadores de Málaga y exigimos que se diriman responsabilidades contra los intolerantes que fomentan el odio y los insultos contra un colectivo ejemplar" manifiesta José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza.

"No somos los malos de la película"

Hace un par de años se conoció la detención de dos personas por, presuntamente, haber ahorcado a un perro en Almogía alegando que “no servía para la caza”. Un testigo los vio cuando estaban colgando al animal en la rama de un olivo y llamó a la Guardia Civil. Los dos individuos abandonaron el lugar rápidamente, tras sentirse observados y ser recriminados por su conducta. Al día siguiente los agentes del Seprona localizaron el cadáver del perro, un podenco de año y medio, arrojado por un precipicio de difícil acceso. Pertenecía a un vecino de Villanueva de la Concepción que la tarde antes había sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Poco después se detuvo al otro hombre, de Almogía.

La noticia indignó a muchos, no solo a los animalistas, sino también a colectivos de cazadores que se quejan de “la mala prensa” que reciben. “Los cazadores no hacemos esas cosas. Se les llama cazadores cuando esa denominación es errónea, se les puede llamar furtivos o infractores o simplemente malas personas, pero no cazadores”, defendía Víctor Villalobos, responsable Regional de Andalucía del sindicato de los Guardas Rurales (Caza/Pesca ) FTSP-USO. “No somos los malos de la película”, insistía entonces.

Como guarda rural de caza en un coto de Churriana, en Málaga capital, reivindica lo que, en sus palabras, es “la verdad de la caza”. “Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos”, afirmaba, al tiempo que sostenía que hechos como los de Almogía no representan la realidad del mundo de la caza.