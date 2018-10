Solo una de cada cuatro nuevas empresas en Málaga es creada por mujeres

El número de mujeres empresarias ha evolucionado en la provincia de Málaga con el paso de los años aunque es aún reducido y está bastante lejos del protagonismo adquirido por los varones. Apenas un 23% de las empresas que se han creado en Málaga entre los meses de enero y agosto han sido fundadas solo por mujeres, mientras que un 68% tiene como impulsores solo a hombres, según los datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. La mayoría de sociedades mercantiles constituidas, tanto en hombres como en mujeres, son limitadas porque necesitan un menor capital social. Las sociedades anónimas, aquellas que precisan una inversión mínima de 60.000 euros en capital, son rara avis en Málaga y en los ocho primeros meses del año solo ha habido una constituida únicamente por mujeres.

La presencia femenina en los consejos de administración es también escasa, como demuestra el hecho de que el 75% de los socios sean hombres y el 25% mujeres. Hay mujeres que dirigen compañías importantes como María Paz Hurtado en Hutesa, siendo también la presidenta de la comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Málaga, o Gema Casquero, cofundadora de Internalia Group. Natalia Sánchez es vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga y Violeta Aragón secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores, mientras que hace veinte años se fundó la Asociación de Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema) que tiene bastante actividad con Macarena Regueira a la cabeza, fundadora de Maykre Eventos, y con Lola Ramírez (Rótulos Framaluz), Rocío García (RGD Factoría de proyectos), Ana Wolgeschaffen (Analizza), Juanibel Vera (Ópalo Chic), Paqui Núñez del Pozo (Nep English School), María del Mar Solís (Velasco & Solís) y Pilar Villegas (Málaga Inmuebles) en su equipo directivo. Hay un nutrido grupo de mujeres que están teniendo éxito en sus respectivas compañías -muchas de ellas jóvenes que están lanzando productos innovadores a escala nacional como Raquel Serrano con Fiixit o Esther García de Eneso-, y la evolución es evidente. En 2008, según los datos del instituto de estadística andaluz, las empresas fundadas solo por mujeres en Málaga eran apenas el 16%, por lo que se ha ganado siete puntos de cuota en una década.

Macarena Regueira, presidenta de Amupema, apunta que hay más mujeres empresarias de lo que reflejan los datos ya que en el caso de autónomos están casi a la par y hay que tener en cuenta también que hay sociedades mercantiles creadas por matrimonios en las que se pone solo el nombre del marido aunque sea propiedad de los dos. Regueira señala que además de un crecimiento en el número de proyectos liderados por mujeres se aprecia también una mayor edad media. "Cuando entré de presidenta hace seis años hice un estudio y la edad media de las empresarias malagueñas era de 25 a 35 años, mientras que ahora está entre los 35 y los 42 años. Muchas mujeres vienen con proyectos que tenían en la cabeza, que no lo pudieron hacer en su momento por diversas circunstancias y que ahora pueden llevar a cabo el sueño de crear su propia empresa aunque sea a los 40 años", destaca la presidenta de Amupema quien, no obstante, reconoce que la dificultad a la hora de conciliar vida laboral y familiar es un freno. "Hay muchas mujeres con empresas que las han dejado al ser madres porque la mayoría son autónomas o tienen menos de cinco empleados", lamenta. Otro problema es la falta de visibilidad. "Hay empresarias que trabajan de forma internacional y aquí no las conoce nadie", denuncia la presidenta de esta patronal, que promueve la realización de todo tipo de foros para conseguir que la mujer empresaria malagueña tenga más presencia en la sociedad local.