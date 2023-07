Sumar defiende mejorar las condiciones de la plantilla del aeropuerto de Málaga

La candidatura al Congreso y al Senado de Sumar por Málaga ha mantenido este martes una reunión con los trabajadores del aeropuerto de Málaga para abundar "en las necesidades del colectivo y en las del propio aeropuerto" y las propuestas que presenta la coalición de cara al 23J.

El candidato número 5 de Sumar por Málaga, José Miguel López, ha subrayado que "el aeropuerto es la puerta de entrada, la primera tarjeta de visita, del turismo no solo malagueño, sino de toda Andalucía, sin duda uno de los más importantes de este país y eso no se corresponde con que tengamos unos trabajadores y trabajadoras con unas condiciones laborales indignas y precarias en muchos de los servicios que se prestan".

"Aena tiene que ser garante de esas condiciones laborales, tiene que controlar los contratos que se firman con empresas externalizadas para que las condiciones laborales y con ellas los servicios que se prestan se cumplan" ha apuntado López, que ha añadido que "no podemos tener una empresa como Sureste encargada de la seguridad y que está en huelga indefinida por sus incumplimientos sistemáticos con su plantilla, no puede ser que se presente de nuevo al pliego de licitación y no sea inmediatamente expulsada por Aena de ese concurso".

López ha incidido en que "no se pueden vulnerar constantemente las condiciones laborales de las personas que permiten que este aeropuerto funcione".

"Si Sumar forma parte del próximo gobierno de España, haremos que este aeropuerto tenga la categoría especial, esa categoría va a hacer que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras mejoren, que mejoren las infraestructuras, al igual que exigiremos que la segunda pista se abra las 24 horas", ha anunciado López.

Por su parte, José Muñoz, secretario general de CCOO en Aena, ha incidido en la necesidad "de que el aeropuerto de Málaga pase al grupo de los especiales, junto con Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca, ya que ahora se encuentra en el Grupo 1 pero va a sobrepasar los 22 millones de pasajeros y tiene que dársele la importancia que tiene realmente sobre todo para Andalucía como entrada de gran parte del turismo".

"Con esta iniciativa se pretenden mejorar todas las instalaciones e infraestructura y una ampliación de plantilla. El aeropuerto de Palma en 2014 superaba los 20 millones de pasajeros y ya era considerado de categoría especial", ha concluido.