Susana Carillo: "Con la Expo no nos hemos visto como segundo plato de Barcelona para el Gobierno"

Después de dos años de trabajo y que se presentase formalmente la candidatura en el Bureau Intrenational des Expositions (BIE), este viernes cerró el plazo de candidaturas y serán cuatro las competidoras de Málaga para la Exposición Internacional de 2027. Susana Carillo, teniente alcalde y concejala de Innovación y Digitalización Urbana, atiende a Málaga Hoy, para repasar los dos años de trabajo por la Expo en primera línea; pero también para mirar al futuro de lo que espera a Málaga hasta que se elija la ciudad ganadora y, espera que, tras la elección.

¿Ven a Málaga como favorita pese a que Minnesota tenga ya experiencia?

Ayer (por el jueves) miraba las temáticas que propone cada ciudad y todas son muy interesantes y relacionadas con el futuro de las ciudades y de las personas. ¿Favoritas? Yo entiendo que como ahora tienen que votar los 170 países que forman parte del BIE, habrá favoritas de todos los colores. Igual los países de África se sienten más afines a Phuket y Latinoamérica va a ir apostando por Bariloche por proximidad... Visto desde fuera, entendería que Estados Unidos tiene un gran ejército de embajadas para convencer a los demás países.

¿Cuáles son los pasos por dar a partir de este momento?

Ahora empieza una etapa en la que hay que terminar de construir la propuesta de España. Todos los borradores de todos los documentos que hay que hacer ya están hechos y se le ha dado al Gobierno, que se ha encontrado ese trabajo ya hecho. Pero ahora hay que hacer una campaña diplomática. Hay que bordar ese proyecto y venderlo en todos esos países que tienen que votar. Ahí es donde entra la variable más importante, la comisión nacional que se organiza para trabajar en esto. Esta debe tener una planificación y una coordinación con todas las embajadas de nuestro país para hacer esas campañas. Esto pasará por la explicación del proyecto, hacer una buena campaña de venta y entiendo que también influye la negociación que tengan la embajadas.

"Al BIE le encantó que en la primera visita tuviéramos un plan post Expo tan bien definido”

La candidatura de Málaga podría parecerse formalmente a la de Polonia de 2023 que ya quedó por encima de Minnesota, ¿eso les tranquiliza?

En ningún momento nos hemos planteado hacer una comparación, a favor ni en contra. Cuando empezamos a elegir la temática quisimos poner sobre la mesa todos los proyectos que en los últimos años nos habían diferenciado de otras ciudades. Ahí estaba el PTA, los proyectos de smart city, los trabajos de CIFAL, OMAU, CIEDES relacionados con los ODS... Pensábamos que teníamos mucho que compartir de lo que ya se había hecho en Málaga.

En ese sentido, ¿todas las ciudades necesitan lo mismo?

Yo asistí a una reunión de alcaldes en Düsseldorf en la que durante dos días cada una de las ciudades expuso casos de éxito que habían desarrollado. Cuando analizamos aquello vimos claro que todas las ciudades tienen necesidades de desarrollo, pero unas están a años luz de otras y eso es muy bonito.

La Era urbana: Hacia la ciudad sostenible, ¿qué amplío, no?

Entendimos que había que aprovechar el poder debatir y compartir las mejores experiencias que cada una de las ciudades del mundo que vengan han hecho y les funcionan. Podemos estar hablando de tratamiento de basuras, de movilidad sostenible, de localización de un desfibrilador en la ciudad... Los ciudadanos cada vez son más exigentes y conscientes de que pueden recibir muchos más servicios que le mejoren la calidad de vida, de ahí que quisiéramos trabajar en hacer ciudades más resilientes.

Las voces críticas contra la candidatura apuntan a que queda mucho por hacer en sostenibilidad en la ciudad.

Cuando explicamos los motivos de la exposición los partidos de la oposición siempre demandan que no deberíamos ir a una Expo de la sostenibilidad mientras no tengamos más parques. Son proyectos paralelos, se está trabajando en el resto de proyectos como Repsol o el Guadalmedina desde el comienzo de la legislatura. Lo que hay que tener muy claro es que el presupuesto que pueda venir del Gobierno para una Exposición Internacional es para la Exposición Internacional, evidentemente, se seguirá trabajando en el resto de proyectos que tiene el Ayuntamiento.

"Aquí no hay que hacer grandes infraestructuras como en Sevilla, ya están todas hechas”

¿Qué hay de esa inversión del Gobierno?

Aquí hay una ventaja en la Exposición de Málaga. Si recordamos la de Sevilla, hubo que invertir muchísimo dinero en infraestructuras: se llevó el AVE, la autopista hasta allí, se amplió el aeropuerto... Todas las grandes infraestructuras hubo que montarlas. Aquí no y es una de las grandes ventajas que vio también el BIE cuando se lo presentamos en enero de 2020.

¿Y qué hay del terreno?

Está en el centro de gravedad del aeropuerto, del AVE, del Palacio de Ferias, de la Universidad, del PTA y del Centro de Transportes de Mercancías. ¿En qué habrá que gastar algo de dinero? Por supuesto en la obra de todo aquel sector de Buenavista y en algunas conexiones con las carreteras.

¿Qué infraestructura hace falta en Buenavista?

En esos terrenos hay 80 hectáreas y la superficie que debe ocupar una Exposición Internacional son 25 hectáreas. Allí irán pabellones, zonas comerciales, de ocio, de restaurantes... En el resto en la propuesta que se le ha enviado al Gobierno hay: en la zona este, un espacio de unas 1.440 viviendas públicas que ocuparán primeramente las personas que tengan que venir a trabajar y después serán viviendas de alquiler público; en la parte oeste irían algunos edificios que darían soporte a la Exposición y después irán destinadas a la logística del CTM y la ciudad, oficinas para las empresas que van viniendo y para la Universidad. En la primera visita al BIE ya llevábamos un proyecto post Expo para esta zona y fue una de las cosas que les encantó.

"Repsol o el Guadalmedina son proyectos en los seguiremos trabajando paralelamente, no se paran por la Expo"

Desde 2019 se empezó a trabajar en la Expo, ¿se sumó la oposición entonces?

En un primer momento no estaban porque era un proyecto del equipo de gobierno. En el momento en que se hace público y es un momento de ciudad entra la oposición. Hemos estado dos años y medio trabajando. Durante esos dos años el alcalde ha estado mandando cartas a todos los ministros del alcalde, sin respuesta. Estábamos preocupados, porque no había un no; pero no había un sí hasta que a final de año respondió Pedro Sánchez apoyando la candidatura.

¿Caló el sentimiento de que Málaga podía ser segundo plato de Barcelona?

Sabíamos que se hablaba de que pudiera haber una candidatura de Barcelona para 2030, pero no nos sentimos segundo plato. No veíamos grandes movimientos en Barcelona, aunque nadie nos dijese nada no veíamos avances allí, no creo que en ningún momento hayamos tenido una competición con Barcelona.

En caso de Málaga albergue la Expo 2027, ¿se ve en la inauguración como concejala?

No creo, me veo en la Exposición si cuando vuelva a Endesa me toque llevar esa parte, pero no creo que entonces siga de concejala.