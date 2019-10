Suspendidas unas 300 citas a niños de Nefrología en el Materno por la falta de contratración

La consulta de Nefrología Infantil del Materno no funciona. La causa es la falta de contratación. Y el resultado es que se han suspendido las citas de casi 300 niños desde que hace una semana se quedara una sola especialista de las dos que había en ese área. Debido a que esta facultativa tiene que atender los casos urgentes, los pequeños hospitalizados y las diálisis, se aplazan sin fecha las consultas programadas que no son casos perentorios como los otros.

“Mi hijo tenía la cita el viernes pasado. El día anterior nos llamaron y nos suspendieron la cita sin darnos explicaciones. No nos han dado una nueva cita. El caso de mi hijo no es grave, pero estamos esperando un resultado y como madre me preocupa. Pienso en niños con enfermedades crónicas y que no estén asistidos y se me pone el vello de punta”, señaló R. G., una afectada.

Según denunció UGT, la razón es que no se ha cubierto a una nefróloga que se ha dado de baja por riesgo durante el embarazo. “Pero se está explotando a la otra facultativa que debe asumirlo todo”, dijo el secretario provincial de Sanidad, Vicente Sandoval. El representante sindical precisó que al ser una baja por embarazo, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) “no le cuesta un duro” ya que la paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Pero matizó que al no poner a un sustituto, el SAS“se ahorra” el sueldo de éste, “aunque eso esté repercutiendo en los pacientes”.

Según explicó la madre afectada, cada día, el personal de la consulta espera hasta las 12:00 y si no ha llegado el ansiado contrato, anulan las citas del día siguiente. Y así ya va más de una semana.

Cada día, el servicio espera el contrato antes de anular las citas del día siguiente

Los trabajadores de Nefrología Infantil no llaman a los padres para desprogramarles las citas de sus hijos hasta pasado el mediodía por si acaso llegara la contratación. Pero la situación se prolonga de momento sin que sepan cuándo se abrirá el grifo para el contrato de un especialista para el Materno Infantil.

Por su parte, el Hospital Regional, del que depende el Materno, indicó que “el servicio de Nefrología infantil se está reorganizando en función de sus necesidades para prestar la mejor atención”.

Además, el centro sanitario señaló que “todos los pacientes están siendo atendidos por una nefróloga pediátrica y por otro pediatra de esta especialidad de hospitalización que le dará apoyo cuando sea preciso”.

Desde UGT se arremetió contra la falta de contratación porque afecta a los pacientes en tanto se le suspenden citas y a los trabajadores porque sufren sobrecarga laboral. “La única nefróloga seguirá atendiendo a los niños mientras aguante. Pero está claro que está haciendo un trabajo doble y no sabemos cuántos días va a soportar esa situación”, manifestó Sandoval.

Diferentes sindicatos y profesionales están denunciado desde finales de septiembre el “tijeretazo” en la contratación del SAS en los centros sanitarios que se ha producido tras finalizar los contratos que había hasta finalizar las vacaciones.

El problema –aseguran algunos representantes sindicales consultados– es que al acabar el verano se han superado los recursos disponibles para contratar y el presupuesto para acabar el año está ya extremadamente ajustado.