El Tamagochi y los Pokémon vuelven a estar de moda como regalos para Navidad

Con la llegada del mes de diciembre comienza la temporada alta de compras navideñas. Los juguetes siguen siendo uno de los productos más solicitados por la ilusión que generan en los niños en la llegada de la Navidad.

Carlos Caro, responsable de juguetes de El Corte Inglés, explica que las tendencias de este año son los juegos de mesa, que siguen muy alto, los superzings y los legos, que “nunca fallan”. Además, un clásico de los 90 vuelve a estar de moda. Los tamagochis han vuelto. La mascota virtual favorita hace 20 años “se está vendiendo muy bien como regalo estrella”, afirma Caro. Por otro lado, la tendencia de las muñecas es a la baja.

Salvador, el encargado de la tienda de Juguetes Carrión de calle Nueva, asegura que los juguetes más solicitados, como cada año, son los superhéroes de Marvel, los superzings, que están de moda desde hace unos años y este año ha irrumpido Pokémon, que “está impactando bastante y se están vendiendo un montón” y los dinosaurios, que “están todos los críos locos”. En las niñas, lo que se está destilando es el bebe llorón, las nancys, top model, las rainbow y las LOL.

Los encargados de las tiendas siguen notando los estereotipos de género en los juguetes. “Hay diferencia todavía entre los regalos para niños y para niñas, aunque cada vez menos”, explica Salvador. No obstante, la sociedad y las instituciones deben dar muchos pasos aun para romper estos roles de género.

La inflación de precios está generalizada en casi todos los productos y servicios desde los últimos meses a causa de la guerra, entre otras circunstancias. Sin embargo, los comerciantes aseguran que los juguetes no se están viendo afectados por esta subida de precios. “Los juguetes no han subido mucho. Además, tienen promoción todo el mes y anteriormente”, explica el responsable de El Corte Inglés. “De momento no ha subido nada el precio, esta nivelado con lo que pensábamos”, coincide el responsable de Juguetes Carrión.

Carlos Caro explica que en El Corte Inglés tienen dos periodos fuertes de ventas, una durante el mes de noviembre, pues tienen una promoción del 25% para canjear durante todo el mes. A principios de diciembre están sufriendo un pequeño parón, pero se volverá a acelerar con la proximidad de la Navidad. “Desde el 22 y 23 de diciembre hasta que terminen los Reyes es el pico más alto”, afirma Caro.

En Juguetes Carrión han notado un descenso de la demanda respecto a años anteriores. “Está la cosa bastante peor que el año pasado. Y respecto a antes de la pandemia mucho peor. Este año está más flojito”. Aunque la gente ya “se está echando a la calle a comprar” y la época fuerte está iniciándose, durante las próximas semanas más próximas a Navidad será la época más fuerte, en la que esperan un gran aumento de la demanda.

Respecto al dinero que se gastan de media los compradores en juguetes hay cierta disparidad. “Hay familias que gastan muchísimo y otras más ajustado. No hay un patrón fijo”, afirma Caro. En Juguetes Carrión se suelen gastar alrededor de 50 euros de media en las compras, explica Salvador.