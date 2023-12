‘Taró’, la primera novela de Francisco Tinahones, un investigador con más de 600 publicaciones científicas

Francisco Tinahones es uno y dos al mismo tiempo. Porque cuando cuelga la bata de endocrinólogo e investigador, los personajes que le bullen en la cabeza le empujan a adentrarse en su faceta de escritor. Éste es su lado más desconocido. Tras más de 600 publicaciones científicas relacionadas con su especialidad médica y un libro de poesías –Sin pensamiento–, acaba de publicar su primera novela. Taró viene a ser una metáfora de cómo la vida cotidiana termina atrapando a las personas en una niebla que les impide ver más allá. El personaje es un hombre de éxito que transita sin rumbo por la vida hasta que una empresa enigmática y una mujer lo cambian casi todo...

Tinahones es jefe de Endocrinología del Hospital Clínico y director del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima). Reconoce que afronta la escritura como “una terapia” y que vive su faceta artística como “un desdoblamiento” de su personalidad porque no tiene nada que ver con su profesión. “Cuando escribo, me quito el traje de médico y de científico. Y no sé cual es más real porque investigar también tiene una parte de creación. Escribir me ayuda a resetear el disco duro, a renovarme. Cuando escribo tengo la cabeza más clara para afrontar el trabajo cotidiano en asistencia e investigación”, explica.

Taró empezó como un relato corto que publicó en su muro de Facebook. Lo hizo sin pretensiones de continuidad. Planteado como un texto de intriga, sus seguidores querían saber cómo discurrirían los avatares del personaje. Así que escribió otras tres entregas. La historia enganchaba y sus followers pidieron más... No sólo atrapaba a los lectores. También a él. Porque los personajes le urgían a salir de su mente. Fue así como visibilizó la novela entera. Fue bajo ese impulso creativo como , entre marzo y abril de este año, escribió el primer borrador de forma “frenética”. Así nació Taró, su primera novela; de 156 páginas y editada por Létrame.

La obra gira en torno a un hombre, una mujer y la niebla, que también se convierte en personaje. Y alrededor de una empresa capaz de hacer realidad los sueños... “Taró explora la capacidad del ser humano de enfrentarse a su destino o ceder a él. Los sueños son la herramienta que zarandea la previsible vida del protagonista”, se explica en su presentación. Es, a la vez, una novela de intriga, de familia, de viajes, de amor... O mejor dicho, de su ausencia y de la necesidad de afecto.

Tinahones aclara: “La novela no es autobiográfica. El personaje tiene vida propia”. Aunque matiza: “Pero yo le presto mis vivencias”. Así, lo lleva a viajar por Centroamérica, donde se desarrollan algunos capítulos de la obra. De ahí que afirme que también es, en parte, un libro de viajes.

El trabajo, que fue recientemente presentado en un acto en el Rectorado, tiene un precio de 16 euros. Está disponible en versión papel y para ebook. Aclara su autor que muchos aspectos de la trama son abiertos, igual que su final. De manera que son los lectores los que tienen que completarlos con su interpretación, imaginación y vivencias.

Durante la entrevista, se le escapa que ya está pergeñando su segunda novela. En realidad, la lleva casi por la mitad. Aunque tiene en mente ya su título, prefiere no desvelarlo por si acaso los personajes se le rebelan y le cambian los planes.

Aparte de endocrinólogo militante que predica contra la obesidad siempre que puede, de investigador que intenta poner su granito de arena para combatir la diabetes y escritor en sus ratos libres, Tinahones es un apasionado por la Filosofía. Dice que ésta le ayuda a huir de los dogmatismos que tanto daño hacen en medicina e investigación.

Y con esta afirmación se cierra el círculo. Porque quizás todas sus facetas no son desdoblamientos antagónicos de su personalidad, sino caras de un hombre poliédrico que al sacar a los personajes de ficción de su mente para compartirlos con los demás se siente “renovado” para afrontar los retos reales que tiene como médico e investigador...