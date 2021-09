Tensión en el Salón de Plenos de Málaga durante la comisión de Economía

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido este jueves la comisión de Economía, en la que el grupo municipal Adelante Málaga presentaba una moción relativa a la puesta en marcha de planes de empleo y formación dirigido a aquellos sectores más perjudicados durante la pandemia. Sin embargo, ese debate se vio alterado por el enfrentamiento dialéctico en el que han enzarzado Jaboco Florido (concejal del grupo Popular) y Mariano Ruiz Araújo (del Partido Socialista).

Tenía la palabra el edil del PSOE, que comenzó su intervención criticando la arbitrariedad con la que los conservadores hacen uso de los postulados liberales. Argumento que "sólo defienden" la autorregulación del mercado cuando les interesa, mientras que inyectaron dinero público a los bancos en la "anterior crisis económica". De igual modo, afeó a los popular que "no han hecho nada por el empleo malagueño", "dándole la espalda y mintiéndoles a la cara": "La Junta ha recibido 475 millones del Gobierno de Pedro Sánchez para planes de empleo, y no han hecho absolutamente nada. Ahora me saltarán con excusas como que no tienen competencias, que han tenido que pagar grandes cantidades por sentencias al no aplicar en condiciones los planes anteriores o, incluso el señor Florido podrá traerme hasta los ERE de cuando tenía 15 años. Excusas por ignorancia, incompetencia o pasotismo".

Afirmó que, mientras "miles de malagueños" siguen sin oportunidades laborales, ellos han cerrado "un pacto de la vergüenza", en alusión al acuerdo con el edil no adscrito Juan Cassá: "Sigan así, que muy pronto nadie querrá escucharlos", subrayó.

Tomó la palabra Florido, quien con rotundidad aseguró que es "impresionante" cómo se creen "sus propias mentiras": "No se preocupe, dentro de un tiempo nos juzgarán los ciudadanos; de los de arriba (en referencia a Adelante Málaga), si queda uno será un milagro y ustedes verán muy mermadas sus filas. Lo veremos y nos reiremos, y me reiré", afirmó.

Asimismo, hizo referencia a los "familiares y amigos" el partido, "colocados por tener el carné", mientras que rechazó la gestión de la anterior administración autonómica en materia de empleo: "Entiendo que tienen que hacer su demagogia, venir aquí y desprestigiar al equipo de Gobierno, pero no pueden hablar de lo que no hacen. Se han tirado 40 años sin hacer nada. Y ahora nosotros, en un pacto PP y Cs estamos sacando a esta comunidad y empezando a ser la locomotora de este país. Los datos están ahí", manifestó.

De igual modo, respondió a la mención al "acuerdo de estabilidad", asegurando que el "único pacto de la vergüenza" es el que tiene el PSOE con Bildu, con aquellos que "hacen loas" a los que salen de la cárcel después de "haber matado a gente": "Esos son con los que ustedes pactan (...). Y le anticipo, en las próximas elecciones, los malagueños juzgarán y ya verán cómo van a hacerlo", concluyó.

En el turno de réplica, Ruiz Araújo expuso que el nivel del pleno "cae a niveles insospechados" cuando interviene "el señor Florido": "Su matonismo no va a suplir su falta de trabajo. Llegue usted a las comisiones a tiempo, no se lea las mociones sobre la marcha, prepárasela antes y así podrá elevar esa pobreza en sus argumentos. Que usted hable de pulcritud política es un insulto a la inteligencia; tienen al político mejor pagado atado a su bancada".

Por su parte, el edil popular ironizó afirmando que, durante la intervención, "se había venido abajo y centrado la pelota": "Veo que ha venido bien el rapapolvo", comentó, al tiempo que decía que no se tiene que "escribir ni preparar nada": "No como ustedes que lo tienen que leer o se lo tienen que escribir. A mí no me hace falta eso por suerte. Le pido que me mire a la cara cuando hablo, porque usted habla aquí a lo espurio. No se ponga nervioso, que no le hace falta, yo me explico como me tengo que explicar y punto. Será mal, pero ganamos elecciones y usted es un perdedor nato", finalizó.