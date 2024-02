El Tiempo en Málaga: Regresan las lluvias y bajan las temperaturas de cara al fin de semana

Después de haber experimentado la última semana unas temperaturas nada habituales para la época del año con cielos totalmente despejados, regresan las lluvias de cara al fin de semana y que vienen acompañadas de una bajada de las temperaturas. Los mercurios podrían bajar hasta los 10 grados y la probabilidad de lluvia rondará el 60% aproximadamente.

A lo largo de la semana las temperaturas irán cambiando poco a poco. El próximo miércoles las lluvias no aparecerán, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los termómetros en la capital no marcarán más de 21 grados y como mínimo bajarán hasta los 12. Para el jueves, las máximas rondarán los 24 grados y las mínimas 15, pero en esta ocasión los cielos ya no estarán despejados, sino que llegarán las nubes y a partir del medio día habrá un 15% de probabilidad de lluvia.

Al mirar las previsiones del fin de semana de la Aemet se puede observar una bajada de temperaturas generalizada, siendo el sábado el día más frío. Para el viernes se prevén durante toda la jornada intervalos nubosos con algunas lluvias al tener un 55% de probabilidad de precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, las máximas rondarán los 18 grados y las mínimas 12.

El sábado los termómetros podrán marcar entre 11 y 16 grados, los cielos se mantendrán totalmente nublados y se esperan algunas lluvias. El fin de semana se cierra el domingo con algunas lluvias y una bajada de las mínimas hasta los 10 grados, pero una subida de las máximas hasta los 19 grados. Eso sí, al igual que los últimos días, los cielos tendrán algunas nubes.

La próxima semana empezará con precipitaciones en la capital. Pese a que las lluvias van a continuar el lunes, las temperaturas van a subir y oscilarán entre los 13 y los 19 grados.

En el interior de la provincia, por ejemplo en Antequera, las lluvias llegarán a partir del jueves por la tarde y, al igual que en la costa, las temperaturas van a experimentar un descenso el próximo fin de semana. El jueves los termómetros se mantendrán entre los 10 y los 19 grados, pero desde el viernes y hasta el domingo oscilarán entre los 3 y los 14 grados. Además las lluvias continuarán hasta el lunes y podrían llegar a ser más abundantes que en la capital.

En la costa, concretamente en Vélez-Málaga, las precipitaciones se darán a partir del viernes y continuarán hasta el lunes. De igual forma, las temperaturas serán similares a las de la capital y rondarán los 8 y los 16 grados. Por otro lado, en Marbella también podrían tener lugar algunos chubascos y las temperaturas fluctuarán entre los 21 y los 10 grados hasta el lunes.