Tiendas vintages de Málaga: el reciclaje con estilo y clase

Ahora que la preocupación medioambiental ocupa la agenda de la chavalería, de sus padres y de cuatro o cinco políticos, es de recibo rendir homenaje a esos locales que llevan toda una vida haciendo del reciclaje un arte con clase. Hablamos, claro está, de las tiendas vintages de Málaga.

Estamos seguros que Greta Thunberg -superheroína para unos, repelente niña Vicente para la mayoría- sólo realiza sus compras en este tipo de locales donde podemos encontrar de todo: desde ropa a menaje, pasando por muebles, elementos de decoración, libros, juguetes...

Si tenemos en cuenta que la preocupación por la gran cantidad de ropa que actualmente se consume también ha hecho saltar todas las alarmas del ecologismo, visitar una de estas tiendas no es mala idea.

Entre las tiendas vintages de la provincia de Málaga encontramos varios tipos: las hay que son tiendas benéficas que se nutren de donaciones desinteresadas y la encomiable labor de los voluntarios, y las hay que se especializan en determinados productos muy concretos, incluidos artículos de alta gama muy lujosos.

Sea como fuere, aquí no están todas las tiendas vintage que Málaga acoge en su interior, pero sí son una buena representación de los locales donde podemos acudir a dejarnos el sueldo del mes en ropa de buena calidad, al tiempo que dormimos a pierna suelta con nuestra conciencia tranquila porque contribuimos a la buena salud del planeta.

¡Y sin tener que bajar ni un sólo grado la calefacción, Dios nos libre! ¡Todo ventajas, amigos de lo usado!

Tiendas Cudeca

Poco tenemos que decir de la enorme labor que realizan en Cudeca. Si alguien no la conoce, debería echarle un ojo. Y, aunque maravillosa, su labor es cara, para recaudar fondos con los que poder seguir con su cometido Cudeca tiene abiertas numerosas tiendas vintages y de segunda mano a lo largo y ancho de la provincia.

Así, podemos encontrar por Málaga hasta 22 tiendas de Cudeca, desde Nerja a Estepona, pasando por Marbella, Málaga, Fuengirola, Benalmádena, Coín...

En sus tiendas podemos encontrar casi de todo a muy buen precio: ropa, complementos, muebles, menaje, herramientas, libros… Todo es de segunda mano, pero eso sí, en muy buenas condiciones.

Estas tiendas benéficas funcionan gracias a los voluntarios de Cudeca que ayudan a gestionarlas y son quienes de manera desinteresada clasifican las donaciones que de manera solidaria reciben en la fundación.

De hecho, si Marie Kondo es tu espíritu guía de esta semana hasta que llegue tu próxima mayor influencia el mes que viene, en Cudeca te hacen un favor quedándose con todas esas cosas que ya no quieres en tu casa ni en tu vida. Si tienes ropa que ya no usas, libros que ya no lees, accesorios y artículos del hogar que quieres cambiar, siempre que estén en buen estado, llévalos a sus tiendas.

Y si tienes muebles en buenas condiciones, puedes solicitar su servicio gratuito de recogida llamando al 670 211 028 o envía un email a muebles@cudeca.org

Eso sí, todo no lo puede hacer Cudeca, porque sin clientes no conseguiría su objetivo: reciclar y vender para cuidar.

Así que échale un ojo al localizador de tiendas de Cudeca y ayúdales a ayudar comprando esa rebequita tan mona que no entiendes cómo alguien ha sido capaz de donar.

Tiendas solidarias Piel de Mariposa

Las tiendas solidarias Piel de Mariposa son una revolución, un sueño hecho realidad, un lugar en el que encontrar tesoros a precios increíbles. Además, son una ventana al mundo para esta enfermedad poco conocida.

Estas tiendas son un pilar fundamental para financiar los proyectos de la Asociación Debra - Piel de Mariposa y para ser el apoyo que necesitan las familias en las que irrumpe esta enfermedad tan dolorosa.

Ahora mismo, Piel de Mariposa cuenta con 12 tiendas en toda España y cada una de ellas es como una embajada donde aunar solidaridad con sostenibilidad.

En Málaga cuenta con tres: Málaga capital, San Pedro de Alcántara y Marbella. Suponen un espacio de venta de productos nuevos y semi-nuevos donados por personas y empresas que creen en la solidaridad.

Inspiradas en el modelo anglosajón de charity shop, son el principal pilar económico de la ONG. Además, gracias a ellas ir a la moda es un acto solidario y sostenible.

Solidario porque gracias a las compras de sus clientes las familias Piel de Mariposa cuentan con una segunda familia; y sostenible porque de este modo se reutilizan las prendas ya fabricadas, disminuyendo la producción de ropa nueva y su consecuente impacto sobre el medio ambiente.

Época Vintage&SecondHand

En la calle Casapalma, número 9, de Málaga capital encontramos este clásico entre las tiendas vintages de la provincia.

Época Vintage&SecondHand es un local que aún resiste en el centro histórico de Málaga y lleva ya en la ciudad la friolera de 25 años.

En Época podemos encontrar ropa vintage y de segunda mano muy cuidada y bien seleccionada.

La calidad es el eje en el que gira el éxito de esta tienda donde tanto hombres como mujeres pueden encontrar algo bonito y barato que llevarse a casa.

Con proveedores propios, en Época siempre hay un tesoro oculto por el que merece la pena buscar entre sus perchas.

Flamingos Vintage Kilo

En el número 27 de la calle Ollerías de Málaga capital encontramos una de las tiendas vintages más cool de la provincia: Flamingos Vintage Kilo.

Esta es una tienda especializada en la venta al peso de ropa vintage cien por cien americana, lo que le da un plus de autenticidad al asunto.

Abierta en el año 2014, Flamingos Vintage Kilo se ha convertido desde entonces en una tienda vintage de referencia, sobre todo entre los más jóvenes que llegan de muchos rincones de la provincia para zambullirse entre sus colgadores repletos de ofertas y gangas.

Decorada con mobiliario antiguo y presidida por su gran bandera pintada en el techo, en Flamingos Vintage Kilo son especialistas en ropas hawaianas y marcas americanas como Ralph Lauren o Tommy Hilfiger , Levi's, Converse...

Marbella Chic Vintage

Encontramos Marbella Chic Vintage en el número 1 de la marbellera calle Enrique del Castillo, en pleno casco antiguo. Marbella Chic Vintage es, además de una tienda física, un comercio online, por lo que atesora lo mejor de ambos mundos.

En Marbella Chic Vintage compran y venden artículos vintage y de auténtico lujo provenientes de todos los rincones del mundo.

Todos sus artículos son revisados por un experto, limpiados a fondo y renovados con sumo cuidado en caso de ser necesario.

Normalmente ninguna tienda de segunda mano suele comprar a las personas que les llevan artículos

En Marbella Chic Vintage cuentan con una larga experiencia en el mundo del vintage ofreciendo la mayor de las garantías a sus clientes.

La historia de Marbella Chic Vintage arranca en 1985, en Francia, cuando sus artífices abrieron una tienda de antigüedades, relojes antiguos y joyas.

Con el transcurrir de los años se especializaron en bolsos y otros accesorios de grandes marcas como Hermès, Chanel, Dior... o los famosos baúles de Louis Vuitton. Y así, poco a poco, optaron finalmente por vender únicamente accesorios de moda de muy alta gama.

Tras muchos años en Francia, dieron el salto a Marbella inaugurando su tienda en 2011, desde donde ofrecen un servicio muy demandado desde hace ya ocho años.

Peninsula Vintage Clothing

También en Málaga capital, pero esta vez en el 7 de calle Mártires, junto al Museo Carmen Thyssen, localizamos Peninsula Vintage Clothing.

Peninsula Vintage Clothing abrió sus puertas a los amantes de lo vintage hace poco, en 2018.

En este local son especialistas en seleccionar la mejor ropa vintage alrededor del globo que ofrecen rodeados de una decoración vanguardista.

Además, para los que no quieran desplazarse, también venden online en su página web.

Vintage Déjà Vu

Esta es una es una tienda de vintage que se ubica en pleno corazón de Marbella desde 1997. Vintage Déjà Vu está capitaneada por una familia formada por Amanda Knight, Richard Zizzi y su hijo Dani.

La tradición de Vintage Déjà Vu viene de muy atrás, ya que los abuelos de Amanda regentaban una tienda de decoración muy famosa de Bath, en Inglaterra.

Amanda tiene además una gran experiencia internacional mientras que su marido está especializado en muebles y decoración vintage.

Para esta familia de comerciantes, la palabra vintage describe una pieza fashion o decoración de calidad con un estilo único.

Por ello, en los últimos tiempos, Vintage Déjà Vu comercializa muebles y artículos de decoración vintage de los décadas de los 50, 60, 70.

Sin embargo, no es su única especialidad: en Vintage Déjà Vu también encontramos bolsos y artículos de lujo de las marcas más importantes de Europa: Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci y Dior. Se puede decir que conforman una verdadero vintage concept store.

Otra característica de Vintage Déjà Vu es que sigue siendo una tienda física donde se puede mirar y tocar, potenciando la experiencia sensorial de sus clientes.

Además, si se quiere vender algo se puede contactar con ellos: a veces compran directamente a personas que le proponen artículos interesantes.

Visto y no visto

En Fuengirola, en la calle Palangreros, 8, encontramos la tienda vintage Visto y No Visto.

Abierta desde hace más de cinco años, en Visto y No Visto encontraremos todo tipo de artículos de segunda mano, aunque principalmente decoración y muebles.

Visto y No visto es un gran espacio de compra y venta de artículos de segunda mano que atraerá la curiosidad de todos aquellos amantes de los muebles y los elementos decorativos con personalidad, coloridos, alegres, divertidos, únicos.

Gina Vintage

En Marbella encontramos otra tienda vintage dedicada la compra y venta de artículos de segunda mano de marcas exclusivas: Gina Vintage.

Gina Vintage se encuentra en la avenida Ricardo Soriano, 45, y en este local podemos adquirir bolsos, zapatos, ropa y complementos de segunda mano cien por cien originales.

Y es que en Gina Vintage se dedican a la compra y venta de artículos de lujo de las marcas más exclusivas: Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Fendi, Jimmy Choo.

Así, Gina Vintage está formado por un equipo de expertos en tendencias de moda que desde el año 1990 pone al alcance de sus clientes las más prestigiosas firmas y de los mejores diseñadores.

Cuenta con tienda física y online y también ofrecen la posibilidad de custodiar los artículos de lujo de sus clientes o que estos los empeñen.

Seleccionando artículos de lujo tanto de excesos de colecciones actuales como de artículos vintage de colección de segunda mano, esta tienda ofrece la posibilidad de adquirir de una manera cómoda y sencilla artículos de los mejores diseñadores, a muy buen precio y en un perfecto estado.

Además, Gina Vintage garantiza la autenticidad de todos sus artículos y se cuida de que su estado de conservación sea perfecto.

Como vemos, el mercado de lo vintage abarca una gran variedad de gustos. Así que no seamos como estos muchachos y aprovechemos las ofertas que las tiendas vintages de Málaga nos tienen preparadas: son buenas para el medioambiente, nuestra conciencia, la solidaridad y, sobre todo, para nuestros bolsillos.