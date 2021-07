De la Torre cree que la unión de Cassá con "Por Mi Pueblo" no afecta al gobierno municipal

El ex concejal de Ciudadanos, Juan Cassá, anunció ayer su unión con la formación política Por Mi Pueblo, grupo de carácter localista, con el objetivo de convertirse en "la voz de los municipios" en la Diputación. El alcalde la ciudad, Francisco de la Torre, considera que esta alianza no tiene por qué afectar al equipo de Gobierno: "Por Mi Pueblo no existe en el Ayuntamiento de Málaga".

Añadió, además, que la postura de Cassá había sido de "lealtad a sus votantes" y al pacto de coalición con el gobierno de PP: "Salvo en excepciones muy contadas, ha ido en línea con lo que el equipo de gobierno iba impulsando. Pero claro, cuando no son excepciones, no son noticias", alegó De la Torre: "Es un tema al que no le doy mayor importancia y que puede estar en la dinámica de su trabajo desde Diputación con distintas localidades, creando situación de simpatía con concejales de aquellos municipios en los que esté presente Por Mi Pueblo. No sé cuantos tiene así que no tengo datos para poder opinar. Lo que me importa es la estabilidad y el compromiso que el señor Cassá ha mantenido hasta ahora. El pacto de coalición lo ha cumplido pese a abandonar su grupo".

Juan Cassá es, además delegado de Relaciones Institucionales y portavoz del gobierno de la Diputación. Desde el organismo supramunicipal consideran que la estabilidad del gobierno de la Diputación "está garantizada": "Entendemos además que Juan Cassá mantendrá su compromiso de reforzar la misma. Este anuncio no afecta en absoluto al funcionamiento diario de la institución, centrada en afrontar y resolver los problemas que afectan a los malagueños, en especial en este momento de grave crisis sanitaria y económica", declaraban fuentes próximas. También añadían que no puede ser portavoz de Por Mi Pueblo ya que no concurrió a las elecciones con esa formación y que no está adscrito.