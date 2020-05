De la Torre asegura que Cassá le ha trasladado su voluntad de dar "estabilidad" al equipo de gobierno en Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, intenta unir lazos con Juan Cassá, que ha pasado de Ciudadanos a ser edil no adscrito, para evitar una hipotética moción de censura si se alía con PSOE y Adelante Málaga. De la Torre ha asegurado esta mañana en la red social Twitter que Cassá le ha trasladado que "su voluntad es tender puentes y dar estabilidad al Gobierno municipal".

Si Cassá cumple lo que, según De la Torre, le ha comunicado al alcalde se desactivaría una posible moción de censura. En cualquier caso, el regidor señala en su mensaje que le ha dado carta blanca a Cassá para que se integre en el equipo de gobierno. "Ayer tuve oportunidad de hablar detenidamente con @juancassa. Me trasladó que su voluntad es tender puentes y dar estabilidad al Gobierno municipal. Por mi parte, le expresé mi deseo de que se integre, si lo desea, en el equipo de Gobierno. Quedamos en seguir hablando. FTP", ha expresado.

La marcha de Cassá de Ciudadanos ha encendido todas las alarmas en el PP por un posible pacto a tres con el PSOE y Adelante Málaga que supusiera la salida de De la Torre tras 20 años en el cargo. No obstante, los movimientos no son inmediatos y cada uno juega su estrategia. Daniel Pérez, portavoz municipal del PSOE, aseguró ayer que su partido, por ahora, "solo y exclusivamente está centrado en salir de la crisis sanitaria y económica". Pérez apeló a la "altura de miras" para evitar entrar en luchas políticas en un momento tan grave como el actual por el coronavirus. Pero eso no quiere decir que no lo intenten en un plazo indeterminado. "El tema de los futuribles es algo en lo que no me puedo pronunciar", dijo ayer.

De la Torre se reincorporó el lunes tras estar unas semanas de baja por enfermedad y se le acumula el trabajo pues, a las necesidades sociales por la pandemia, se le suma la incertidumbre que intenta atajar con Cassá. El alcalde tiene previsto reunirse esta tarde con los portavoces de los grupos del Ayuntamiento para analizar la situación actual.