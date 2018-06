De la Torre exigió al PP una Limasa municipal para repetir de candidato

Cuatro meses después de que deshojase por completo la margarita y anunciase que repetirá como candidato del PP a las municipales de 2019, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, desvela una de las razones que motivaron su sí. El regidor aseguró ayer que durante el proceso de negociación con la dirección provincial del partido fijó como condicionante para aceptar el reto de la reelección que se aceptase su apuesta por una Limasa municipal. Una clave, hasta la fecha ignorada, que permite comprender el paso atrás dado por parte del equipo de gobierno, incluido el presidente del PP, Elías Bendodo, férreos defensores de la privatización de Limasa.

De manera precisa, el mandatario municipal informó ayer a los medios de comunicación de que quiso "presionar y poner sobre la mesa esta condición como elemento de convicción" porque le pareció "constructivo y positivo". Con ello, buscó aclarar que no ha variado su discurso respecto al futuro modelo de limpieza de la ciudad y justificó que apoyase a finales del año pasado una fórmula mixta (limpieza en manos privadas y recogidas en las municipales) como mecanismo para "avanzar" en el presupuesto con el apoyo de Ciudadanos, su socio de investidura.

Insiste en hacer encuestas anuales y en vincular parte del salario a la productividad

A pesar de ello, consideró que en el seno de Cs no debe "haber sorpresa" por su anuncio de municipalizar Limasa, dado que "siempre" dijo a la formación naranja que su "voluntad era ir a esa fórmula y que cuando hubiera consenso así se haría". "El PP es un partido con pluralidad y respeto otras opiniones pero yo he querido presionar", sostuvo.

Preguntado por las razones que le llevan a exponer la citada condición a su partido, De la Torre relacionó este paso en los comentarios emitidos por Ciudadanos y las alusiones a su cambio de criterio. "No podía hablar por parte de todos porque no había esa unanimidad, hoy existe", declaró.

Al tiempo, se mostró crítico con el PSOE y su pretensión de abanderar la municipalización. "La iniciativa es nuestra, que somos los que gobernamos; además ellos jamás han hablado de encuestas para hacerlo reversible", dijo el regidor, manteniendo su apuesta por hacer uno o dos sondeos anuales "de buen tamaño" a la ciudadanía para que, en caso de que no esté contenta, revertir el modelo y privatizar totalmente la empresa. Asimismo, se reafirmó en su idea de que otra condición para avanzar en este camino debe ser que los trabajadores vinculen parte de su salario a la productividad. "Es algo hablado desde 2016 con el comité de empresa", apostilló.

"No hay una sola ciudad en España y creo que en Europa con este mecanismo de ser reversible si no se trabaja adecuadamente y estoy convencido de que no será reversible", reiteró, confiando en que los vecinos se darán también cuenta de que "gran parte de la satisfacción depende de la conducta de cada uno y no sólo en el trabajo, que harán muy bien, los trabajadores de Limasa".

Respecto al calendario posible para la Limasa municipal, insistió en que el deseo del equipo de gobierno es que "sea cuanto antes", pero antes se requiere de una serie de acuerdos. "Me gustaría, por supuesto, que fuera antes de fin de año pero será el tiempo que sea necesario y así lo explicaré a los grupos", sostuvo.