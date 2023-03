El UMA Racing Team lanza una campaña de crowdfunding para fabricar un nuevo prototipo de motocicleta

El equipo UMA Racing Team ha comenzado una campaña de crowdfunding para recaudar fondos mediante la plataforma Goteo, a través del canal I-UMA para poder financiar el nuevo prototipo de Motocicleta sostenible que quieren presentar al concurso MotoStudent 2023 en Teruel. El equipo lo forman entre 20 y 25 estudiantes de ingeniería, ciencias sociales y comunicación de la Universidad de Málaga, que buscan volver a ganar este certamen, al igual que hicieron en 2021.

La campaña UMA Racing Team: Movilidad Sostenible tiene como objetivo que la sociedad conozca los avances e hitos alcanzados por los estudiantes que conforman este proyecto y al mismo tiempo, conseguir que empresas y ciudadanía apoyen y colaboren en proyectos de investigación universitarios mediante la microfinanciación colectiva. Además, también se quiere “sufragar los gastos de diseño del prototipo, desplazamiento y estancia del equipo durante la competición”, según Isabel Ruiz, profesora de comunicación responsable de la campaña de crowdfunding y también poner en valor la contribución de la investigación realizada en UMA Racing Team a la movilidad sostenible y a luchar contra el calentamiento global.

La competición en la que este equipo quiere participar se celebra cada dos años en el TechnoPark Motorland (Aragón). UMA Racing Team asiste desde 2008 y desde entonces han diseñado y fabricado cinco modelos de motocicleta, tres de combustión y dos eléctricas. En estos últimos años ha obtenido diferentes premios, entre los que se encuentran: Best Electric MS2 2021, Best Motostudent Electric 2018 y Best Electric MS2 2018.

Ahora buscan volver a presentarse en la edición de 2023 en octubre para así hacerse de nuevo con algún premio. Por ello, para financiar el nuevo prototipo que están terminando de diseñar los estudiantes y hacer frente a todos los gastos, han creado esta campaña de crowdfunding, ya que necesitan entre cinco mil y 10 mil euros.

¿Qué es el UMA Racing Team?

UMA Racing Team es un proyecto de aprendizaje y emprendimiento multidisciplinar impulsado desde la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga, respaldado por el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, a través del programa K-Project, y apoyado por empresas locales.

En este sentido, Javier Pérez, profesor de Ingeniería y coordinador del equipo, asegura que “mediante la metodología de aprendizaje basado en proyectos, el equipo diseña un prototipo de motocicleta eléctrica según las indicaciones de la competición internacional universitaria MotoStudent”. Además, señala que están trabajando en reducir las emisiones de CO2 y fabricar una motocicleta 100% eléctrica, por lo que otro de los objetivos de este equipo también consiste en “aportar soluciones técnicas, innovadoras y sostenibles, que supongan una transferencia de conocimiento al sector, para contribuir a reducir las emisiones de CO2 y la huella de carbono aplicadas al mundo de las dos ruedas”.

Algo que destacan desde el propio equipo es que todos los estudiantes que han pasado por este, que hasta ahora han sido unos 200, encuentran trabajo al acabar la universidad. Además, señalan que ha habido ocasiones en las que les llegaban ofertas de trabajo pero no tenían alumnos suficientes.

Por su parte, Agustin Escalera, estudiante líder del equipo, apunta que al formar parte de UMA Racing Team “se aprende a trabajar con proyectos reales y a comunicarte con personas que vienen de ingeniería y de otras facultades”. Él se dedica al diseño mecánico, pero también se encarga de que todos los departamentos trabajen conjuntamente para así “aprender todos de todos y no estancarnos en un departamento”. Asimismo, incide en que el crear el prototipo es fundamental, pero “el objetivo es aportar algo a la sostenibilidad”.

Asimismo, Rafael Ventura, vicerrector de Innovación y Emprendimiento de la UMA, considera que este equipo “representa la cara deseable de la universidad, lo que queremos que sea”. Además, sostiene que esta experiencia es la que quieren que “profesores y estudiantes durante su etapa en la universidad como un proceso de aprendizaje basado en proyecto, esa enseñanza práctica y que tiene un resultado tangible”.