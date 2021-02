La UMA vuelve a abrir bibliotecas y a programar actividades culturales y deportivas

El pasado 3 de febrero, con el cierre de la actividad no esencial en la capital malagueña ante la subida de la tasa de incidencia de Covid por encima del millar de casos, la Universidad de Málaga impuso otra serie de restricciones que ahora se levantan. Desde este 17 de febrero regresa a la UMA la actividad cultural y deportiva y la apertura de las bibliotecas. Las clases teóricas continuarán impartiéndose de forma telemática hasta el 26 de marzo.

En las dos últimas semanas, los centros han mantenido una actividad presencial reducida, el teletrabajo para el personal de administración y servicios ha sido la modalidad preferente, las actividades deportivas quedaron suspendidas salvo la realización de actividad física al aire libre y también se suspendieron espectáculos públicos y se cerraron las salas de exposiciones al público.

Ahora, "superada esta situación de máxima alerta sanitaria, al producirse un descenso significativo en los niveles de contagio", el rector de la Universidad de Málaga resuelve levantar las medidas restrictivas. Los centros y servicios universitarios vuelven a sus horarios habituales de apertura y cierre.

Las bibliotecas estarán abiertas al público en horario ininterrumpido de 9:00 a 18:00. Como desde el inicio de curso, los usuarios tendrán que reservar su puesto con cita previa.

En cuanto al personal de administración y servicios, no podrá superar el 50% de trabajo en modalidad no presencial, salvo las excepciones expresamente autorizadas. Queda suspendida la realización de horas extraordinarias, salvo aquellas muy excepcionales a requerimiento expreso y previa justificación. Además, se fomentará la utilización de herramientas que permitan hacer reuniones de trabajo no presenciales.

Se reanuda, igualmente, la apertura al público de las instalaciones deportivas para la realización de actividad física que no sea al aire libre y se reanuda también la celebración de competiciones y eventos deportivos no federados y federados. En todo caso, se garantizará el cumplimiento de los protocolos en materia de seguridad y salud.

Se permitirá la celebración de carácter presencial de espectáculos públicos en la Universidad, así como actividades culturales, se abren al público las salas de exposiciones, con las limitaciones y garantías necesarias y en cumplimiento de los protocolos de prevención.

Estas medidas se prolongarán mientras se mantenga la actual situación epidemiológica, de acurdo con los niveles y grados de alerta sanitaria establecidos por las autoridades con competencias en esta materia.