La UMA impulsa con una cátedra la formación de los hosteleros

Mariemma Yagüe reconoció el gran trabajo que había realizado el alumnado “en el año que castigó a la hostelería”. Los egresados estuvieron presentes durante la celebración del acto el cual tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Turismo. Antonio Guevara, decano de la Facultad, quiso agradecer las sinergias creada con la Fundación, ya que considera que no es fácil desde la Facultad abrir camino en la formación hostelera . “Pretendemos aumentar la relación de la Universidad con el sector para proporcionar una mayor empleabilidad a los estudiantes y para poner en valor la gastronomía”, “la pandemia ha frenado esta actividad y ha hecho que reluzcan algunos datos que desprestigian el trabajo de la hostelería sin tener en cuenta el motor que supone para la sociedad”, declaró Guevara.

Entrega de premios al mejor TFM y TFG

Respecto a los premios de Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster, se ha reconocido el mérito de trabajos realizados en la Facultad de Turismo de Málaga durante el curso 2020/2021. La estudiante Rayo Ayankele fue premiada por su trabajo de fin de grado, del Grado de Turismo, titulado Creative Tourism and Gastronomy. The case of Málaga. Por su parte, el trabajo de fin de master de Víctor Calderón, del posgrado de Turismo Electrónico, consiguió el mérito por su TFM titulado: La Realidad Aumentada y el Big Data: La nueva receta tecnológica para la resurrección de la hostelería en Málaga.