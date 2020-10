Unicaja Banco y Liberbank confirman tener "contactos preliminares" para una posible fusión

"Unicaja Banco S. A. comunica que de forma regular analiza potenciales oportunidades de inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar de interés para todos sus accionistas. En este sentido, confirma contactos preliminares con Liberbank S. A. con conocimiento del Consejo de Administración, sin, por el momento, la participación de asesores externos, no habiéndose adoptado al respecto ninguna decisión por Unicaja Banco. La sociedad informará al mercado de las eventuales decisiones relevantes que adopte", ha indicado en el documento.

Liberbank ha enviado otro comunicado unos minutos más tarde que es similar, pero no completamente igual. "Liberbank informa que, dentro del análisis estratégico que habitualmente lleva a cabo, se incluye el estudio de posibles operaciones de integración que permitan optimizar el valor de la compañía. En este contexto, Liberbank confirma contactos preliminares con Unicaja Banco, sin que, hasta el momento, haya adoptado ninguna decisión al respecto".

Parece el mismo mensaje, pero no hay que olvidar los detalles. Unicaja Banco habla de "operaciones que pudieran resultar de interés para todos sus accionistas" y Liberbank afirma que quiere "optimizar el valor de la compañía". La fusión, tras varios meses de negociaciones y estudios financieros, saltó por los aires en mayo porque no se pusieron de acuerdo en la ecuación de canje de acciones. Unicaja Banco es una entidad mayor y, en un principio, se optaba por un 60-40% a favor de la entidad andaluza en la absorción. Liberbank quiso reducir esa diferencia, pero Unicaja no lo vio factible.

Estos nuevos contactos preliminares se enmarcan en los procesos de fusiones bancarias que llevan años en estudio y que recomienda la propia Unión Europea. La reciente fusión de Caixabank y Bankia ha vuelto a acelerar los procesos tras unos meses de parón por la pandemia y se prevén muchos movimientos en los próximos meses, máxime cuando los tipos de interés siguen por los suelos y es cada vez mas difícil obtener rentabilidad.

Solo el anuncio oficial de esos contactos preliminares entre Unicaja Banco y Liberbank ya está teniendo una repercusión positiva en Bolsa, una señal de que los inversores aplaudirían este tipo de uniones siempre y cuando sean beneficiosas para ambas partes. El título de Unicaja, a las 10:50, había subido ya un 11,5% y el de Liberbank un 13,1%.