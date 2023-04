Uniscopio, la web malagueña que guía a los estudiantes a la hora de elegir residencia y universidad

Muchos son los jóvenes que al adentrarse en el mundo de la universidad solo tienen claro qué grado quieren cursar, pero desconocen dónde pueden estudiar y el cómo matricularse y tampoco saben donde pueden vivir durante el curso en la ciudad donde estudiarán. Para cubrir esas necesidades el malagueño Javier Ríos creó la plataforma Uniscopio, desde la que se ofrecen los últimos datos actualizados sobre el acceso y admisión a la universidad, la preinscripción, notas de corte, ponderaciones, becas e incluso prácticas profesionales. La información disponible procede de diferentes universidades de toda España, tanto públicas como privadas. De igual forma, cuenta con un apartado sobre las diferentes residencias universitarias y colegios mayores que se pueden encontrar en cada ciudad.

En esta página web ya hay más de 100 centros universitarios públicos y privados, más de 3.500 programas de grado y 500 centros de alojamientos. En este 2023 pretenden añadir a la plataforma todos los programas de posgrados y máster de las principales universidades públicas y privadas de todo el país.

Asimismo, desde el año pasado ya vienen ofreciendo información sobre el alojamiento en las principales ciudades europeas, al igual que también proporcionan datos sobre diferentes universidades, tanto de Europa como Japón o Estados Unidos. Con ello quieren ayudar a los jóvenes que se van a otro país a estudiar a encontrar la mejor universidad.

En 2019 al ver que muchos jóvenes no sabían cómo hacer la preinscripción de la universidad o encontrar alojamiento, Ríos decidió “crear un espacio donde esa información estuviera de manera clara, donde un estudiante no tiene que visitar varias páginas, sino que lo encuentra todo en la misma página web”. Con respecto a la labor que realizan es orientativa puesto que su equipo no se encarga de hacer gestiones, solo de resolver dudas relacionadas a qué tipo de alojamientos hay en su ciudad o en qué centro pueden estudiar un grado u otro. Esta labor de orientación se realiza en línea a través de un chat habilitado en la página web y también ofrecen sus servicios, totalmente gratuitos, por teléfono y por Whatsapp.

En cuanto a las visitas y solicitudes, estas varían dependiendo de la época del año, sobre todo tienen más trabajo en la época en la que los jóvenes hacen la prueba de acceso a la universidad y comienzan a buscar destino, que suele ser entre mayo y septiembre. De este modo, Ríos destaca que en tan solo mayo y junio llegaron las 25.000 solicitudes. De igual forma, en 2022 consiguieron un millón de visitas. Con respecto a Málaga, este último año han recibido más de 6.700 y unas 8.700 solicitudes de información de alojamientos (residencias y colegios mayores) y universidades de la provincia, respectivamente.