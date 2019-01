Urbanismo vuelve a reclamar la noria fija de 100 metros y cuestiona la reticencia del Puerto

Bloqueado el otorgamiento de la concesión solicitada por la promotora de la noria del puerto, Mederyt, para prolongar su estancia provisional en los suelos de Muelle Heredia durante otros tres años, vuelve a ponerse sobre la mesa la apuesta de la empresa por ejecutar un proyecto de mayor envergadura, con una atracción fija de 100 metros como principal referente. Entre las voces que en los últimos años se ha pronunciado a favor de esta actuación se encuentra la del Ayuntamiento de la capital, que por boca del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha vuelto a defender la intervención.

"Merece mucho la pena, arquitectónicamente está muy integrada, es del mismo autor del Palmeral de las Sorpresas y el arquitecto plantea una continuidad que quedó en la entrada del puerto", ha explicado este martes Pomares, para quien la solución contemplada en esa iniciativa, valorada en unos 40 millones de euros, permitiría resaltar el edificio de la Autoridad Portuaria y la recepción de viajeros del melillero. "Se propone como una nueva puerta de entrada la puerto", ha insistido el edil del PP, para el que la idea de situar la noria fija en ese espacio es "interesante", configurando con ello una especie de plaza "que permitiría ganar un espacio ciudadano y dar una calidad al puerto que viene bien".

A juicio del concejal de Ordenación del Territorio, no existen "inconvenientes" para impedir esta operación, "salvo que se perdía el aparcamiento de los trabajadores". Sobre ello ha sido categórico: "la ciudad tiene que estar por encima de los aparcamientos de los trabajadores del puerto, porque al final gana la ciudad”. "Hay que seguir impulsando esta actuación, porque ese espacio de aparcamientos se le puede buscar alternativa", ha destacado.

Entre ellas, ha mencionado la transformación pendiente de los suelos de Muelle Heredia (muelle 4), sobre los que en el actual Plan Especial del Puerto se dibuja un complejo de oficinas, con uso comercial en planta baja y aparcamientos subterráneos. "Ganaríamos un espacio en lo que ahora es una explanada de aparcamientos de coches", ha recalcado.

Pomares ha puesto en cuestión las reticencias mostradas en los últimos años por los actuales responsables de la Autoridad Portuaria, con Paulino Plata al frente, que a la incidencia sobre el estacionamiento de los trabajadores sumaron la supuesta incidencia sobre el tráfico interno del recinto. "No hay ninguna excusa para que ese proyecto salga adelante; es interesante, ganaría el puerto y la ciudad; seguiremos pidiéndolo", ha apostillado.

De hecho, ha afirmado que como consejero del Puerto ha solicitado en más de una ocasión explicaciones del por qué no se avanza en este asunto. "No renunciamos a ello", ha asegurado Pomares, para quien la propuesta de la parte privada permitiría "dar una solución definitiva a la noria", que en el momento actual ocupa un espacio de manera provisional.

"Esa provisionalidad se está alargando en exceso, pero no por parte del privado sino por la falta de decisión de la Autoridad Portuartia de apostar sí o no por una atracción fija, que afecta al skyline de la ciudad", ha recalcado, ,mostrando su defensa a que la noria sea "definitiva y no continuamente provisional".