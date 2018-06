Urbanismo recupera la idea de una piscina de verano en Campanillas

La posibilidad de que los vecinos de Campanillas vuelvan a disfrutar de una piscina se abre de par en par. Cinco años después de que fuese clausurado el equipamiento existente en el barrio, sobre la que pesaba un amplio listado de irregularidades, y de que el estado de abandono de las instalaciones sea palpable, el Ayuntamiento está trazando una hoja de ruta que, previsiblemente, acabará en la construcción de una piscina de verano de gestión municipal. La determinación coincide con el deseo de los responsables del distrito, próximos a la reclamación vecinal, y se aleja de la negativa del área de Deportes, que abogaba por el desarrollo de un proyecto de ciudad, centrado en un parque multiaventuras.

Tras no pocos años de debate interno, es finalmente la voz del distrito la que se eleva por encima de Deportes. "El distrito es el que nos encarga qué se quiere hacer", admitió ayer el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, durante el Consejo de Administración de Urbanismo, en el que el concejal socialista Sergio Brenes preguntó sobre el estado de este asunto. El edil del PSOE dio a conocer el contenido de una respuesta oficial de Urbanismo, en la que se precisa que el departamento de Arquitectura e Infraestructura "se encuentra redactando un proyecto que contemple la demolición de las actuales instalaciones y la ejecución de un nuevo vaso de piscina y unos vestuarios y bar que cumplan con lo requerido por los vecinos".

Los técnicos elaboran un informe sobre el coste de demolición y sustitución del vaso

En el mismo escrito, se precisa que la propuesta se pone sobre la mesa después de haber realizado un estudio sobre el estado del inmueble, analizando las anomalías existentes, sus características portantes y del terreno sobre el que se asienta, "llegando a la conclusión de que tanto las condiciones del inmuenble como las que presenta el terreno hacen aconsejable proceder a la demolición del inmueble y, en su caso, proyectar una instalación nueva que se adecue a las necesidades portantes del terreno". Cabe recordar que desde enero de 2016 se cuenta con un informe de Cemosa en el que se concluye la necesidad de demoler lo construido.

En relación al futuro de la piscina, Pomares fue claro: "lo que se va a hacer es lo que decida el distrito, que es el que manda". ¿Y qué dice el distrito? La concejala responsable del mismo, Elvira Maeso, confirmó la existencia de una visión completamente diferente entre Deportes y Campanillas. "Deportes dice que no va a desarrollar esa instalación porque no entra en su objetivo deportivo, porque considera que no es sostenible", expuso al finalizar el consejo, al tiempo que precisó que la apuesta del distrito pasa por ejecutar una piscina de verano. "Hay que ver cuánto cuesta derribar las instalaciones y recuperar el vaso o hacer uno nuevo y en función de eso hacer una nueva como la de Colmenarejo", indicó Maeso, quien insistió en esperar a conocer el valor de la operación antes de concretar el desarrollo del proyecto.

El pasado mes de febrero, la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, insistía en que la única solución era "tirar las instalaciones, porque han sido sometidas a procesos corrosivos importantes, tienen tal gravedad de daños estructurales que hay que tirarla; ya no tiene uso deportivo ni lo pueden tener. Habría que tirarla y definir el uso de la parcela". Sobre el futuro, abogó por que siga siendo para uso deportivo, pero discrepaba de la idea de optar por una piscina. "Desde el punto de vista de Deportes en ese suelo no cabe piscina, porque no cumple con la ratio de población necesaria y porque defendemos un proyecto de ciudad", agregó.