Los VTC piden a Interior un plan de seguridad ante la "violencia" del taxi

En concreto, se menciona la existencia de más de cien vehículos "agredidos", en algunos caos de forma "terriblemente preocupante". "Esta ola de ataques ha provocado que tres conductores VTC hayan tenido que ser hospitalizados, la detención de tres taxistas y daños materiales millonarios", agregó. Martín defendió que los trabajadores y ciudadanos que deciden elegir libremente un medio de transporte "absolutamente legal no merecen pasar miedo por una violencia que, además, daña la imagen de España", aludiendo a las visitas de los turistas, "que están sufriendo las consecuencias y las molestias". "Desde el sector de los VCT no pedimos ningún privilegio, ni tenemos nada en contra del sector del taxi porque creemos firmemente que hay sitio para todos en un modelo de movilidad sostenible en el que el vehículo privado vaya reduciendo su presencia".

El taxi espera una Feria tranquila "si no hay provocaciones"

El sector del taxi en la capital confió en que la Feria transcurra sin incidentes, aunque precisó que ello será así siempre que "se cumpla la Ley" y no haya "provocaciones" por parte de las empresas de VTC. Por este motivo, las diferentes asociaciones remitieron el pasado jueves una comunicación interna a los compañeros pidiéndoles que no caigan en sus incitaciones para conseguir "publicidad gratuita". Ante las palabras del presidente de Unauto reaccionaron el portavoz de Elite Taxi en Málaga, Guillermo Díaz, y el presidente de Taxi Unión, Sebastián Cortés. "Todo lo que Eduardo Martín promueve es confrontación, incitación. Incita al delito. Lo que tiene que hacer es decirle a sus coches que cumplan la Ley", dijo Díaz. "Hemos mandado cartas a los compañeros y pedido que se tranquilicen, que el Ayuntamiento y la Policía han prometido que va a cumplir con los acuerdos que ha habido siempre, es decir, que el servicio público puede entrar y el servicio privado no puede entrar", precisó. Por su parte, Cortés admitió que el sector vive en este momento "una calma tensa" a la espera de que los VTC cumplan "escrupulosamente con la Ley". Y abogó por que las empresas VTC se regulen, de manera que solo pueda prestar servicio cada día un número determinado de vehículos.