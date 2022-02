"Vamos a hacer lo imposible para que la Semana Santa pase por Carretería"

Jornada de tensión en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Una moción presentada por el grupo socialista por la que pedían que el Ayuntamiento de Málaga se lamentase por la situación respecto a los retrasos de las obras en calle Carretería, además de instarles a hacer un calendario "realista" de las mismas no ha salido aprobado con los votos en contra del equipo de gobierno. Pese a ello, el concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Raúl López, ha asegurado que van a hacer "primero lo posible, después lo imposible y lo que esté en nuestra mano" para que la Semana Santa pueda pasar por calle Carretería.

El concejal del Partido Socialista, Mariano Ruiz Araujo, le ha pedido que se comprometan y "no perjudiquen a las cofradías" que llevan dos años sin salir en Semana Santa, además de asegurar que la ejecución de la obra por parte del equipo de gobierno está siendo una "chapuza y un caos" preguntándose cómo era posible que no hubiesen tenido en cuenta los muros del Guadalmedina que paralizaron la obra.

Las mismas hubieron de pararse al encontrar los operarios unos tirantes de los muros de contención del Guadalmedina que, asegura López, "no estaban en ningún plano y era imposible saber que nos lo íbamos a encontrar", por lo que se ha tenido que hacer un estudio técnico para saber si podían cortarse estos tirantes sin que supusiera una alteración estructural del muro y que pudiera caer.

Así, ha añadido que no pueden asegurar un plazo porque pueden ocurrir imprevistos "como que lluevan seis u ocho días y haya que parar las obras". Pese a que no se haya aprobado la moción, puede entenderse que equipo de gobierno y oposición estaban en la misma línea, la de acelerar lo máximo posible las obras, pero son los plazos y el acuerdo de "lamentar los retrasos" los que no se aceptan desde la bancada popular.

Remedios Ramos, portavoz de Unidas Podemos, ha pedido que se incorpore un punto a la moción para que se mejore la iluminación y la señalética mientras duren las obras,a lo que el concejal de Urbanismo ha trasladado a su socia en el Ayuntamiento, Noelia Losada, que se hará pese a que no salga adelante la moción. Durante esta petición, Ramos ha confundido calle Carretería con calle Larios, traspiés que ha aprovechado López para asegurar que pretenden dejar Carretería "igual" que la principal arteria de la ciudad, hablando de un proyecto renovador para el centro histórico.

El Concejal ha añadido que de no ser posible que los tronos acaben pasando por Carretería avisará a las cofradías con "tiempo suficiente", después de que Araujo le pidiese una solución como la que se llevó a cabo en calle Ancha del Carmen, por la que se cerró la zanja momentáneamente para garantizar el paso y recomenzar con las actuaciones una vez finalizadas las procesiones.