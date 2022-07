Los vecinos desalojados de Alhaurín el Grande por el incendio: "Sentimos miedo y pánico, no nos creemos lo que esta pasando"

El incendio que comenzó este mediodía en la Sierra de Mijas, hasta el momento, ha provocado el desalojo de unas 2.300 personas en Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha habilitado el Polideportivo Municipal para que todos los afectados tengan un lugar donde cobijarse. Muchos de los vecinos nativos de este municipio se han trasladado a casas de otros familiares, pero algunos sí han tenido que resguardarse en el pabellón.

Alhaurín el Grande se ha visto cubierto por una nube de humo y calles llenas de cenizas que caen sobre los vecinos. "Tenemos miedo y estamos intranquilos, unos no saben si irse y otros se han ido antes de tiempo", asegura Benítez, vecino de Alhaurín y residente de la urbanización "La Paca", una de las primeras zonas afectadas.

Luis Crespo, junto con su mujer, su hija y su perro, viven en el municipio desde hace dos años y se encuentran en el pabellón. Luis asegura que al ver el incendio han preparado toda su documentación, una nevera con bebidas y ropa de forma preventiva, hasta que la Guardia Civil los ha desalojado. "Ha sido todo muy rápido'', admite. Crespo desconoce si pasarán la noche en el pabellón y están a la espera de ver si pueden dormir allí o buscan un hotel. También se lamenta porque considera que “es una lástima ver como toda la sierra, con lo verde y lo bonita que es, se está perdiendo, ojalá se recupere”.

En esta misma situación se encuentran Luis y Emma que son de Málaga capital y viven en Alhaurín el Grande desde hace cuatro semanas. Él estaba trabajando en Mijas cuando le enseñaron imágenes del incendio y su mujer, Emma, le llamó indicando que veía el fuego desde su casa. Sobre las 17:00 h. salió a la calle "con la mascarilla porque no se podía ni respirar", vio un coche con un altavoz, pero no sabía lo que le quería decir, hasta que un vecino le dijo que debían dejar sus casas. Una mochila con ropa para cambiarse y todo lo necesario para su bebé, que tiene apenas unos meses, es lo que han cogido antes de dejar su casa. Luis espera que todo acabe rápido y volver a casa pronto, pero hasta entonces van a dejar el Polideportivo de Alhaurín el Grande para dormir en casa de un familiar en la capital porque les han recomendado que “si podemos alejarnos del fuego por el bebé, que nos vayamos”.

Algunas familias que se encuentran en el Polideportivo Municipal no son españolas. Este es el caso de Gui, un hombre belga que junto a su madre, vive a 500 metros de la sierra. Al igual que las familias anteriores, había comenzado a prepararlo todo antes de que los desalojaran, justo en el momento en el que salió a la calle y vio que ”de repente estaba todo lleno de humo y ceniza”. Por su parte, desea no tener que pasar la noche en el pabellón, pero al ver el número de desalojados que hay no sabe qué harán al final.

Por otro lado, Adrián y Angela tienen 87 años y han tenido que dejar su casa de un momento a otro al mediodía. El matrimonio vive en Alhaurín el Grande desde hace 20 años. Al salir de manera repentina “hemos podido coger dos bolsas, mi ordenador y algo de ropa”, asegura Adrián. Angela, por su parte, sostiene que la policía fue a desalojar en primer lugar a su hija y que después ella “vino corriendo para ayudarnos” a dejar su hogar. Asimismo, añade que estaba arreglando las cortinas cuando empezó todo e insiste en que “desde casa solo veía humo y cenizas”. Ambos esperan no tener que pasar la noche y si es necesario “iremos a pasar la noche a casa de una amiga que nos ha llamado”, asegura Angela.

Cruz Roja y Protección Civil están habilitando el pabellón deportivo con camas para todos aquellos desalojados que necesiten pasar la noche ahí. En estos momentos son pocas las familias que han llegado al Polideportivo Municipal de Alhaurín el Grande, pero no se descarta que entren más familias en unas horas cuando llegue la noche.

Isabel, vecina de Alhaurin y una de las primeras desalojadas, asegura que ha sentido miedo y pánico. "Tengo dos perros y tres gallinas, no sabemos qué hacer, estamos buscando protectoras", añade. Las altas temperaturas y el viento de levante no están ayudando, pues ya es el segundo incendio en 24 horas. A las 13:25 horas Carmen Casero, delegada del Gobierno andaluz en Málaga, activaba el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales.

"No nos ha dado tiempo a llevarnos muchas cosas, empece a verlo sobre las 12:30 en un grupo de whatsapp, avisé a mi padre y a mis hermanos, y hemos ido preparando las maletas corriendo", asegura Pablo Benítez, residente de la urbanización de La Paca y que ahora se encuentra con sus padres desalojados y ubicados en casa de otros familiares en el centro del pueblo. Otros vecinos como Pablo Rueda, residente del centro de Alhaurín el Grande asegura que no les permiten el acceso a las zonas más afectadas ni tampoco ayudar. "Siento miedo e impotencia, porque no sabemos cómo colaborar, a muchos no nos dejan acceder y solo podemos esperar", añade.

El puesto de mando del dispositivo de extinción se ha ubicado el pabellón deportivo, donde se llevan a cabo todos los movimientos y coordinaciones. El tiempo no deja de correr en contra de los equipos de extinción, se trata de una zona con mucha vegetación y se expande con mucha facilidad. Lo más afectado han sido todas la casas, urbanizaciones y campos cercanos a la sierra, sobre todo en Jarapalos, La Paca, Lauro Golf y Villa Llanos de la Plata, además de en la zona de Osunillas. Este es el segundo incendio en Mijas en menos de un día, uno de los más graves desde 2008 que arrasó más de 75 hectáreas de monte y fue provocado.